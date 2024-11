Tredicesima edizione per il Lamezia Comics & CO che dal 10 al 12 dicembre torna in versione hybrid. Dopo l'esperienza dello scorso anno (Lamezia… your online comic fair) che ha costretto la rassegna a spostarsi totalmente dietro uno schermo, ora la Fiera del fumetto e non solo punta a recuperare il rapporto con il pubblico e ritrovare - nel rispetto delle limitazioni - gli ospiti, le mostre, gli incontri, le aree espositive ma, soprattutto, gli appassionati di fumetto, gioco, serie tv e della nona arte in genere.

Hybrid Edition, il tema della 13esima edizione, rappresentato in modo straordinario nella locandina realizzata da Carlo Lauro e Roberto Megna, simboleggia la commistione tra digitale e analogico.

Nella location del centro commerciale Due Mari, per tre giorni avrà luogo una versione, seppur ridotta, ricca di contenuti tra incontri, mostre, attività ludiche (tornei, giochi da tavolo, giochi di ruolo) e di animazione (sfilate, rappresentazioni, raduni).