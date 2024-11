Andrà in scena domenica 15 dicembre alle 18.30 al teatro Comunale di Catanzaro lo spettacolo “Spartacu strit viu'”, una storia ispirata e strettamente legata alla vita e alla lotta di Franco Nisticò, politico e attivista calabrese, originario di Badolato che, dopo essersi battuto con ogni mezzo per il miglioramento, la messa in sicurezza e l'ammodernamento della Strada statale 106, a difesa dei diritti di chi questa strada è costretto a percorrerla ogni giorno, perde la vita al termine di un ultimo ed accorato comizio tenutosi a Villa San Giovanni il 19 dicembre 2009 durante la manifestazione nazionale "No Ponte". Quest'anno ricorre il decimo anniversario di morte di Franco Nisticò e diverse saranno le iniziative per coltivare al meglio la sua memoria ed il suo impegno civile e politico, tra queste lo spettacolo di teatro civile “Spartacu strit viu'”, una scrittura scenica elaborata ed interpretata dal giovane artista calabrese Francesco Gallelli che ha realizzato questo prodotto drammaturgico performativo, passando dalla pagina scritta alla messa in scena, avvalendosi della collaborazione e direzione artistica di Luca Maria Michienzi, che ne ha curato la regia, ed Anna Maria De Luca che si è occupata anche delle scene e dei costumi.

Storie universali

Una strada che diventa il pretesto per parlare di schiavitù, di sogni, di incontri umani, di paesaggi, di incidenti, di Beautiful, di mar Jonio, di lotta e di politica partendo da alcuni interrogativi: conosciamo la strada che percorriamo tutti i giorni? E la strada di oggi è uguale a quella di ieri? E’ possibile che un mito della storia antica, come Spartacus, abbia in comune con uomini e donne del nostro tempo luoghi, aneddoti, oggetti, amicizie, morti? E’ impensabile affermare che la parabola umana e di lotta di Spartacus sia simile a quella di tanti nostri contemporanei, se non di noi stessi? Il carattere di queste domande potrebbe proseguire all’infinito, aprendo tentativi di risposta inimmaginabili. Ed ecco così che la storia dell'eroe romano Spartacu, che la leggenda vuole abbia compiuto imprese mirabili proprio qui in Calabria, si intreccia con quella dell’uomo d’oggi. Un racconto drammaturgico questo di “Spartacu Strit Viù”, dove non esistono personaggi, ma solo storie universali, storie che accomunano i giovani e gli anziani, i classici e i moderni, il passato e il futuro. La vita e la morte. Sulla strada.

Il ricordo di Pino Michienzi





E’ una performance realizzata col sostegno di “MigraMenti”, Residenza Artistica della Calabria, dal 2012 ad oggi, diretta dal Teatro del Carro che ha creduto nel progetto di Gallelli, ospitando uno studio, in una permanenza artistica, presso il Teatro Comunale di Badolato, per un periodo di oltre 60 giorni. Un progetto inserito all’interno della VIII Giornata Nazionale dell’Attore - SPAc Festival che il Teatro del Carro ha istituito e promosso per ricordare e commemorare Pino Michienzi, suo indimenticabile fondatore e direttore artistico, che in questa VIII edizione concluderà la lunga serie di attività, sempre al Cinema Teatro Comunale Catanzaro, con la rappresentazione il 26 aprile 2020 di "Macbettu" di Alessandro Serra, uno dei più importanti spettacoli dell'anno, vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionali.