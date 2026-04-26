Sta per arrivare nelle sale e nei circuiti festivalieri “L’Oratore”, il nuovo film diretto da Marco Pollini, un’opera intensa e contemporanea che pone al centro della narrazione il potere della parola, dell’identità e del riscatto personale. Il film ha il sostegno della Calabria Film Commission, a conferma dell’attenzione crescente verso progetti cinematografici capaci di valorizzare nuovi talenti e territori.

Protagonista del film è Manuel Nucera, giovane attore diplomato lo scorso anno presso la Scuola Cinematografica della Calabria, realtà formativa ormai riconosciuta per la crescita e la valorizzazione di nuovi talenti nel panorama audiovisivo italiano. Al momento delle riprese del film, Nucera era ancora allievo della scuola, a testimonianza concreta di un percorso formativo già pienamente immerso nella pratica professionale.

Nel percorso che lo ha condotto al diploma, Nucera si è distinto non solo come interprete, ma anche come autore: per il saggio finale di fine anno accademico ha infatti scritto, diretto e interpretato un cortometraggio attualmente in fase di post-produzione, dimostrando una visione artistica completa e una forte consapevolezza del linguaggio cinematografico. La scelta di affidare un ruolo così centrale a un attore emergente rappresenta una precisa direzione artistica, che punta sull’autenticità interpretativa e sulla forza espressiva delle nuove generazioni.

Nucera, già distintosi durante il suo percorso accademico per intensità e presenza scenica, affronta in “L’Oratore” una prova attoriale complessa e stratificata, confermando le aspettative riposte su di lui. La partecipazione di un ex allievo della Scuola Cinematografica della Calabria in una produzione di rilievo nazionale sottolinea l’efficacia di un modello didattico fondato sulla pratica sul set, sull’incontro diretto con professionisti del settore e sulla costruzione concreta di percorsi artistici e lavorativi.

“L’Oratore” si preannuncia come un’opera capace di dialogare con il pubblico contemporaneo, affrontando tematiche attuali attraverso uno sguardo autoriale deciso e riconoscibile. Un ulteriore traguardo, dunque, per il cinema emergente italiano e per una nuova generazione di interpreti pronta a raccontare il presente.