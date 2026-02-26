Il cantante e co-conduttore della seconda serata ha scelto di cambiare brano rispetto a quanto previsto inizialmente per fare una dedica alle vittime del rogo: una performance salutata da una lunga standing ovation

Durante la seconda serata della kermesse, Achille Lauro ha reso omaggio alle 41 vittime della tragedia di Crans-Montana con un’intensa interpretazione del brano “Perdutamente”, regalando al pubblico dell’Ariston uno dei momenti più toccanti di questa edizione.

Un omaggio alle vittime della tragedia di Crans-Montana

La tragedia di Crans-Montana, che ha profondamente colpito l’opinione pubblica italiana e internazionale, è entrata simbolicamente sul palco del Festival di Sanremo attraverso la musica. Achille Lauro, co-conduttore della serata insieme a Carlo Conti, Pilar Fogliati, Laura Pausini e Lillo, ha scelto di cambiare brano rispetto a quanto previsto inizialmente, optando per un’esecuzione carica di significato e partecipazione emotiva. “Perdutamente” è diventata così una dedica esplicita alle vittime del rogo, in un clima di silenzio e rispetto che ha avvolto il Teatro Ariston per tutta la durata dell’esibizione.

L’esibizione di Achille Lauro: arrangiamento lirico e forte impatto emotivo

L’interpretazione è stata impreziosita da un arrangiamento in chiave lirica, con l’accompagnamento del soprano Valentina Gargano e di un coro composto da venti elementi. Una scelta artistica che ha amplificato la dimensione solenne del momento, trasformando la performance in un vero e proprio atto collettivo di commemorazione.

A introdurre il cambio di programma è stato Carlo Conti, spiegando che in origine si era pensato a un altro brano. La decisione di portare “Perdutamente” sul palco è maturata alla luce del dramma di Crans-Montana e delle immagini legate a Erica Didone, madre di una delle vittime, che aveva cantato proprio questa canzone durante il funerale del figlio. Un dettaglio che ha reso l’omaggio ancora più intenso e personale.

Sanremo 2026 tra musica e memoria collettiva

Per alcuni minuti, al Festival di Sanremo 2026 la musica ha smesso di essere semplice intrattenimento. È diventata memoria condivisa, dolore trasformato in arte, abbraccio simbolico a un’intera comunità ferita. L’Ariston ha seguito l’esibizione in religioso silenzio; le telecamere hanno mostrato volti commossi e occhi lucidi tra il pubblico.

Al termine della performance, è scattata una lunga standing ovation. Un applauso che non era soltanto per l’artista, ma per il significato profondo di quell’omaggio. In quel momento, Sanremo ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di farsi specchio del Paese, dando voce alle emozioni collettive.

L’esibizione di Achille Lauro con “Perdutamente” resterà tra i momenti più intensi del Festival: la dimostrazione che la musica, quando incontra il dolore e la memoria, può diventare uno strumento potente per riconoscere e condividere una ferita che da soli sarebbe impossibile affrontare.