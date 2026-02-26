Sanremo, a Mazzariello il Premio Enzo Jannaci realizzato da Affidato

Con il brano “Manifestazione d’Amore, si aggiudica il premio dedicato all’artista milanese

Mentre la 76ª edizione del Festival di Sanremo si avvicina alla serata finale, è stato consegnato il prestigioso “Premio Enzo Jannacci NUOVO IMAIE”. Un premio, questo, che porta la firma dei maestri orafi Michele e Antonio Affidato, che anche quest’anno hanno trasformato le proprie creazioni in simbolo, memoria e racconto. Il Premio Enzo Jannacci, istituito da NUOVO IMAIE in omaggio all’indimenticabile artista milanese, viene conferito ogni anno a una delle Nuove Proposte in gara al Festival di Sanremo, selezionata tra i cantanti vincitori di Sanremo Giovani e gli artisti scelti da Area Sanremo.

Ad aggiudicarsi la scultura del Premio Enzo Jannacci, raffigurante l’artista milanese è stato Mazzariello che con il brano “Manifestazione d’Amore”, vince la decima edizione del Premio Enzo Jannacci. Questa la motivazione: "Artista gentile, inconsueto e sincero, con il suo brano ha saputo coniugare, in maniera originale, la ricerca musicale con riferimenti storici importanti, a una storia d’amore legata a immagini critiche del tessuto sociale”.

Nel corso degli anni, il Premio Enzo Jannacci ha valorizzato numerosi giovani talenti della scena musicale italiana. Tra i vincitori delle precedenti edizioni figurano Maldestro, Mirkoeilcane, Mahmood, Tecla, Davide Shorty, Yuman, Colla Zio, Clara e Settembre. La consegna del premio, svoltasi nella Sala Stampa del Teatro Ariston e moderata dal vice direttore de IlMessaggero, Alvaro Moretti, ha visto la partecipazione del presidente dell’Istituto Nuovo IMAIE, Andrea Miccichè, del direttore generale Maila Sansaini, del maestro orafo Michele Affidato e della giuria composta da Paolo Jannacci e Dodi Battaglia, portavoce per la musica dell’Istituto stesso.

Con la loro maestria orafa, Michele e Antonio Affidato hanno dato vita ad un’opera che riflette pienamente l’essenza e il prestigio del riconoscimento, trasformando la materia in simbolo e consegnando al vincitore non solo un trofeo, ma un segno tangibile di valore, impegno e responsabilità artistica. L’appuntamento è ora per la serata finale, momento culminante della settimana sanremese, quando oltre alla proclamazione del vincitore assoluto del Festival verranno assegnati anche altri importanti riconoscimenti realizzati dagli Affidato: il Premio Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio della Critica Mia Martini. E ancora il Premio F.I.P.I. “Forum Internazionale per la Proprietà Intellettuale”, prestigioso premio conferito quest’anno a Tony Renis, Mario Luzzatto Fegiz e Mario Volante di Radio Italia. Di grande rilievo anche i premi realizzati per il Premio “Sergio Bardotti - Parole d’Autore” promosso da Emy Show Group Italia, dedicati a celebrare l’eccellenza della scrittura musicale e il valore della parola come anima autentica della canzone d’autore italiana.