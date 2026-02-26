Battuta in finale Angelica Bove che porta a casa il premio della Sala Stampa Lucio Dalla per la categoria e anche il Premio della Critica Mia Martini

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano Laguna. Battuta in finale Angelica Bove in gara con il brano Mattone. Bove ha vinto il premio della Sala Stampa Lucio Dalla per la categoria Nuove Proposte e anche il Premio della Critica Mia Martini.

I due artisti sono stati sottoposti al giudizio del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.

«Sono contentissimo, non so cosa dire. Grazie davvero, grazie maestro, grazie orchestra, grazie a tutti, è un sogno, davvero», dice a caldo Nicolò Filippucci. Laura Pausini porta lui e l'altra finalista, Angelica Bove, nel punto esatto del palco in cui Pippo Baudo la portò quando vinse nel 1993 con La Solitudine: «Vi voglio vedere in giro per il mondo con la nostra musica italiana», è l'augurio dell'artista.