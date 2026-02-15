Con performance straordinarie, le giovani artiste, di Montalto Uffugo e Reggio Calabria, hanno emozionato pubblico e giuria. Nonostante non abbiano vinto, hanno dimostrato che il talento calabrese ha molto da offrire alla musica italiana

Non ce l’hanno fatta a vincere le due giovani cantanti calabresi in gara nel talent show musicale "The Voice Kids" condotto da Antonella Clerici, in onda sabato sera su Rai1. Miriam Bruno, dodicenne di Montalto Uffugo (Cosenza), con il team di Nek, ed Emma Baggetta, tredicenne di Reggio Calabria, nel gruppo di Loredana Bertè, grazie a un super pass, ottenuto per l’estrema bravura, si erano già garantite un posto nell’atto conclusivo del programma.

I coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, si erano presentati a quest’ultimo appuntamento con una squadra composta da quattro concorrenti ciascuno. Nel corso della serata, dopo un primo giro di esibizioni, ne hanno portati avanti uno a testa per la sfida decisiva. Infine, a decidere è stata la platea dotata di telecomando in sinergia con una “giuria di qualità” composta da quattro personalità del mondo della musica e dello spettacolo: Mara Maionchi, Enrico Melozzi, Nina Zilli, Emma Stoccolma. È stato proclamato vincitore Matteo Trullu.

Durante la finale, con performance straordinarie che hanno emozionato pubblico e giuria, Emma e Miriam hanno dimostrato doti vocali eccezionali e una grande passione per la musica. Emma ha interpretato magistralmente I say little player di Aretha Franklin e Miriam, con un’energia gigantesca, il brano Basket case dei Green day. Nonostante non abbiano vinto, questa esperienza rappresenta un importante trampolino di lancio per le future carriere artistiche.

Un’occasione per farsi conoscere, costruire legami nel settore e crescere dal punto di vista professionale. Entrambe hanno dimostrato che il talento calabrese ha molto da offrire alla musica italiana, e sicuramente continueranno a coltivare i propri sogni, cercando nuove opportunità per brillare nel panorama musicale. La loro presenza in un format così prestigioso è già di per sé un traguardo significativo e un passo decisivo verso un futuro luminoso.