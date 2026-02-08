Giunge al termine il percorso di Silvia Ferraro, giovane cantante di 12 anni, nel talent show musicale "The Voice Kids". Nonostante le straordinarie performance che hanno generato l'entusiasmo del pubblico e il grande impegno dimostrato durante tutta la competizione, la sua avventura si ferma a un passo dall’atto conclusivo del programma televisivo condotto da Antonella Clerici. Nella puntata di sabato sera su Rai1, nove ragazzi per squadra, divisi in terzine, si sono affrontati per accedere in finale. I coach, Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, ne hanno scelti tre per team, più il concorrente ammesso di diritto, precedentemente, con il Super Pass.

Durante l’esibizione, Silvia, accompagnandosi con il pianoforte, ha incantato la platea interpretando il brano “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, che ha messo in risalto la sua splendida voce. Ma non è bastato per convincere il proprio coach, Nek.

Pur non avendo raggiunto la finale, Silvia porta con sé un'esperienza indimenticabile e numerosi insegnamenti, che la accompagneranno nel proprio futuro artistico. Moltissimi da casa l'hanno supportata lungo questo percorso e continueranno a seguirla nella carriera musicale. Il viaggio della giovane cantante di Palmi è solo all'inizio.

La finale di sabato 14 febbraio, sempre in prima serata su Rai1, promette di essere un evento fantastico, con ben due giovani talenti calabresi ancora in corsa per la vittoria. Durante le blind audition, difatti, si erano già garantite un posto nell’atto conclusivo del programma: Miriam Bruno, dodicenne di Montalto Uffugo (CS), con il team di Nek, cantando ottimamente “Bring me to Life” degli Evanescence; e Emma Baggetta, tredicenne di Reggio Calabria, nel gruppo di Loredana Bertè, grazie alla splendida interpretazione di “E poi” di Giorgia. I sostenitori di Emma e Miriam non vedono l’ora di fare il tifo per loro.