Tutto pronto per la XIII edizione del Premio letterario Caccuri in programma dal 6 al 10 agosto 2024. Come ogni anno intellettuali, giornalisti, scrittori che animano il dibattito culturale italiano approdano in uno dei più suggestivi borghi del Meridione.

Quattro finalisti si contenderanno la torre d’argento, realizzata dal maestro orafo Michele Affidato: Alessandro Giuli, giornalista e presidente della Fondazione MAXXI, con “Gramsci è vivo” (Rizzoli); Paolo Mieli, editorialista e due volte direttore del Corriere della Sera, con “Il secolo autoritario” (Rizzoli); Sigfrido Ranucci, giornalista e cuore pulsante di Report su Rai Tre, con “La scelta” (Bompiani); Barbara Stefanelli, vice direttore del Corriere della Sera, con “Love harder” (Solferino). Seguirà la premiazione del contest di saggistica e il concerto del maestro Danilo Rea, pianista e autore jazz di fama internazionale.

Il 6 agosto il vice direttore del Corriere della Sera, Federico Fubini, presenterà “L’oro e la patria. Storia di Niccolò Introna, eroe dimenticato (Mondadori 2024). Poi sarà la volta di don Maurizio Patriciello, prete anti Camorra al Parco Verde di Caivano, con “Vangelo nella terra dei fuochi” (Compagnia editoriale Alberti). Seguirà l’incontro con Carlo Massarini, storico autore e conduttore radio e tv, a Caccuri con il suo ultimo libro, “Vivo dal vivo 2010-2023” (Rizzoli Lizard). Una chiusura d’autore con “Absolutely… Ennio Morricone”, concerto sinfonico con Luca Pincini (violoncello), Gilda Buttà (pianoforte), Paolo Zampini (flauto).

L’8 agosto il Premio rende omaggio ai cento anni della radio e ai 70 della tv. Interverrà Francesco Pionati, direttore del Giornale Radio Rai e di Radio Rai Uno. A seguire critico musicale e giornalista Dario Salvatori discuterà del suo ultimo libro, “Salvatori 2024” (Iacobelli editore). Candida Morvillo, giornalista del Corriere della Sera ed ex direttore di Novella 2000, sarà ospite del premio con il suo libro “Se un genio dell’amore e non lo sai” (Harper Collins). Da non perdere la lezione su Corrado Alvaro dello scrittore e autore tv, Andrea di Consoli. Karima canterà i successi di Burt Bacharach.

Il 9 agosto si parte con “L’educazione delle farfalle” (Longanesi), scritto da Donato Carrisi, giornalista ed esperto di criminologia. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, parlerà del suo ultimo libro, “Fuori dai confini. La ‘ndrangheta nel mondo” (Mondadori) scritto con Antonio Nicaso. Subito dopo interverrà il direttore di Rai Libri, Roberto Genovesi, autore de “Il mietitore di angeli” (Newton Compton). La giornalista del Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli, presenterà il suo libro, “Il vaso di pandoro” (Paper First).

Soddisfatti del lavoro svolto e pronti per la fase finale di questa edizione il presidente della giuria del Premio, lo storico e saggista Giordano Bruno Guerri e Adolfo Barone, presidente dell’Accademia dei Caccuriani, insieme ai vicepresidenti Roberto de Candia e Olimpio Talarico.

Dallo studio di Presa Diretta al teatro civile con “Titanic”, il giornalista Corrado Formigli e lo scrittore Stefano Massini portano in scena, venerdì 9 agosto, il pianeta che affonda nell’indifferenza di tutti.

Nella giornata del 6 agosto in Piazza Convento, alle ore 21, “Autonomia che spacca l'Italia!”. Stefano Fassina, scrittore e politico, presenterà il libro “Perché l’autonomia differenziata fa male anche al nord” (Castelvecchi) e insieme a Roberto Occhiuto, governatore della Regione Calabria, dialogheranno con Alessandro Russo, direttore de LaC Network. In apertura Domenico Maduli, editore de LaC Network, presenterà il progetto del gruppo.

Dialogheranno con gli autori nei sei giorni del Premio: Il direttore del Quotidiano del Sud, Massimo Razzi; la giornalista e direttore strategico di LaC Paola Bottero; il giornalista Paolo di Giannantonio; l’avvocato Cataldo Calabretta; lo scrittore Domenico Dara; lo scrittore e giornalista Pino Aprile; l’avvocato Mara Paone; la professoressa Cinzia Calizzi.

A condurre le serate e animare il dibattito saranno: Vittoriana Abate, giornalista di Rai Uno e inviata di Porta a Porta; Savino Zaba, conduttore radiofonico, televisivo e scrittore; Gianluigi Nuzzi, giornalista e saggista; Manila Nazzaro, conduttrice televisiva e radiofonica, Miss Italia 1999; Antonio Chieffallo, giornalista e animatore culturale; Ugo Floro, giornalista; Rosanna Garofalo, conduttrice e speaker radiofonico.

Il programma completo