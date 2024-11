Andrà in onda su Rai Uno in prima serata il prossimo 22 gennaio Liberi di scegliere, un film ispirato a una storia di cronaca e ambientato nel Sud Italia. Nel cast compare anche una bambina cosentina di 9 anni, Karol Mazzei.

«Ci inorgoglisce apprendere che una nostra giovanissima concittadina – è il commento del sindaco Mario Occhiuto – si distingua grazie al suo talento in erba e compaia in una produzione trasmessa dalla rete ammiraglia. Apprendo che Karol per questo impegno è stata scelta tra circa 6900 bambine, fortemente voluta dal regista Giacomo Campiotti, e che in questa fiction incentrata sul riscatto e sulla speranza dei giovani cresciuti in contesti di ‘ndrangheta, interpreta il ruolo di Teresa da piccola. Seguiremo questo lavoro con interesse – afferma il sindaco Occhiuto - e ci appassioneremo in particolare alle scene interpretate da Karol, che rappresenta l’esempio di come, fin da piccolissimi, si possa realizzare un sogno. A lei e ai suoi genitori che la supportano in questa importante esperienza formativa, rivolgo tanti complimenti e i più sentiti auguri per tutto ciò che poi vorrà fare in futuro».