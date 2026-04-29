Il Comitato regionale Fita Calabria annuncia che sabato 2 e domenica 3 maggio prossimi si svolgerà al PalaEventi di Corigliano-Rossano il campionato interregionale di taekwondo per le categorie cadetti, junior e senior. Si tratta della manifestazione di punta del calendario calabrese, che anche quest’anno conferma numeri elevati e una partecipazione ampia e qualificata. Saranno circa 600 gli atleti in gara, provenienti da Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia e Campania.

Nelle due giornate, la competizione porterà nel territorio molto più di 1000 presenze complessive, compresi tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, accompagnatori e famiglie. «È la nostra manifestazione più rappresentativa, che negli anni – dichiara il presidente del Comitato Fita Calabria, Giancarlo Mascaro – ha consolidato un livello tecnico elevato e una partecipazione costante. Corigliano-Rossano si conferma punto di riferimento per il taekwondo del Sud Italia, con un evento di notevole caratura sportiva». Il campionato interregionale si svolge a circa un mese dai Campionati italiani di cinture nere e offre agli atleti calabresi l’opportunità di confrontarsi con altri di pari livello tecnico, senza affrontare trasferte onerose.

«La competizione – aggiunge Mascaro – ha anche un valore sociale, perché consente alle famiglie di sostenere il percorso sportivo dei propri figli a costi contenuti. Organizzare campionati di alto livello vicino casa favorisce le società e i territori». L’evento conferma il ruolo della Calabria nel panorama del taekwondo nazionale e consolida il legame tra sport, comunità e sviluppo locale, con ricadute significative anche sul piano dell’accoglienza e dell’indotto.