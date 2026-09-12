È ufficialmente partita la nuova stagione sportiva 2026/27 dell’ADMO Pro Pellaro. Nella cornice del Centro Civico di Pellaro si è tenuta la presentazione ufficiale del roster e dell’organigramma societario: un primo importante appuntamento pubblico per condividere con la comunità e i tifosi obiettivi, programmi e valori del club.

La conferenza stampa, sapientemente moderata da Benvenuto Marra, ha visto la partecipazione dei principali vertici societari e delle istituzioni locali: al tavolo erano presenti il presidente Francesco Cuzzola, il presidente onorario Salvatore D’Aleo, il responsabile dell’area sociale Filippo Pollifroni, il direttore del club Nino Cogliandro, affiancati dai consiglieri comunali Giuseppe Marino e Mario Cardia. Una presenza congiunta che ribadisce il profondo legame tra la società bianconera e il tessuto sociale e cittadino.

Entusiasmo e cammino

A testimoniare il calore dell’ambiente e la vicinanza della tifoseria, la sala ha registrato una folta partecipazione di sostenitori e appassionati, oltre alla presenza di Peppe Cantarella, Candeloro Imbalzano, Giovanni Dascola e Luigi Rosaci.

Nel corso della serata è stata presentata l'intera rosa assieme allo staff tecnico che affronterà la nuova annata. Alla guida della squadra ci sarà mister Max Ginobili, chiamato a dare continuità e solidità a un gruppo che ha già lanciato segnali chiarissimi in questo avvio di stagione. L’ADMO Pro Pellaro ha infatti iniziato il proprio cammino ufficiale nel migliore dei modi, conquistando due vittorie su due nelle prime gare di Coppa Italia e portando grande entusiasmo nell'ambiente.

Archiviati i primi successi di coppa, l'attenzione si sposta ora sul debutto in campionato: domenica la squadra sarà impegnata in trasferta sul campo del Sersale, pronta ad affrontare il nuovo torneo con determinazione, spirito d'appartenenza e grandi ambizioni.