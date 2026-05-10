Corteo in corso tra piazza Duomo e piazza Italia: cori e contestazione contro Ballarino e l’attuale proprietà amaranto

È in corso nel centro cittadino il corteo promosso dalla tifoseria amaranto contro l’attuale proprietà amaranto.

La manifestazione è partita da piazza Duomo, in contemporanea con la gara playoff tra Reggina e Athletic Palermo disputata in contemporanea al Granillo senza la presenza del tifo organizzato. Da lì centinaia di tifosi si sono mossi lungo il Corso Garibaldi tra cori, striscioni e slogan rivolti contro il patron Ballarino e la società.

Il corteo è diretto verso piazza Italia, dove la Curva Sud ha chiesto un incontro con i candidati a sindaco della città. Al centro della protesta la richiesta di un cambio alla guida del club e l’invito rivolto alla proprietà a cedere la società, dopo giorni di tensione culminati anche con gli striscioni comparsi in varie zone della città.