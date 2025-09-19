L'azzurro, beffato all’ultimo salto da Pichardo (17,91m), salta 17,64m e conquista il secondo gradino del podio. Sesto l'altro azzurro Diaz

Ancora una medaglia per l’Italia ai Mondiali di Atletica Leggera in corso a Tokyo. La sesta medaglia della spedizione azzurra arriva dalla disciplina del salto triplo, che eguaglia così l'edizione più “medagliata” di sempre: Goteborg 1995.

Andrea Dallavalle, 26 anni, atleta delle Fiamme Gialle, ha conquistato la medaglia d’argento con la misura di 17.64m. Della Valle è stato superato all’ultimo salto dal cubano naturalizzato portoghese Pedro Pichardo che ha saltato 17,91m.

Sul gradino più basso del podio si è piazzato Lazaro Martinez con 17.49m. L’altro italiano Andy Diaz ha chiuso al sesto posto con 17.19m.