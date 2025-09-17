Il 20enne romano diventa il più giovane vincitore di un alloro iridato scavalcando il “Figlio del vento”, il campione americano Carl Lewis
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
È apoteosi azzurra ai Campionati Mondiali di Atletica Leggera in corso a Tokyo in Giappone. L’Italia conquista la prima medaglia d’oro (la quinta complessiva della competizione) grazie a Mattia Furlani che “vola” sulla pedana della finale mondiale del salto in lungo.
Il 20enne atletica italiano salta 8.39m è conquista la medaglia d’oro iridata e diventa il più giovane vincitore nella categoria in una competizione mondiale, togliendo il record al “Figlio del vento”, lo statunitense Carl Lewis che conquistò il primo alloro all’età di 22 anni.
Una finale che diventa una cavalcata entusiasmante per Mattia Furlani: dopo aver ottenuto la misura di 8.13m l’azzurro non si accontenta e “vola” sull’8.22m, che lo fissa al quarto posto in classifica. Il 20enne azzuro salta 8.39m è diventa campione del mondo!