Una medaglia che vale “doppio” e diventa storica: è l'edizione più vincente di sempre, superate le 6 di Göteborg 1995

Arriva la settima medaglia per l’Italia ai Mondiali di Atletica Leggera in corso a Tokyo. La nazionale migliora il record di medaglie con un podio in più rispetto ai Mondiali di Goteborg nel 1995. Una Tokyo “fortunata” per l’atletica azzurra: 5 le medaglie conquistate alle ultime Olimpiadi. Nadia Battocletti, dopo l’argento conquistato nella finale dei 10000 metri, chiude al terzo posto la gara dei 5000 metri.

Una finale “tattica” che l’azzurra ha condotto con intelligenza prima di scatenarsi nell’ultimo giro: l’azzurra lancia il gruppo in un ritmo forsennato e alla fine cede solo alle fortissime rivali keniane Beatrice Chebet e Faith Kipyegon. Prime due che hanno dovuto faticare e non poco per fermare la voglia dell’atleta azzurra: ormai nel gotha del mezzofondo mondiale!