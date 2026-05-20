La città dell’Isola Dino ospiterà la Serie A e la Coppa Italia Under 20 dal 3 al 12 luglio. Il CR Calabria ha anche aperto le iscrizioni per il campionato regionale di Serie B: ci si potrà iscrivere entro venerdì 5 giugno, la squadra vincitrice del torneo avrà diritto a partecipare ai Play Off nazionali che si svolgeranno dal 24 al 26 luglio

Si avvicina l’estate e ritorna sulle spiagge italiane il tour del Beach Soccer, con la Serie A Q8, l’Under 20 ed il campionato Femminile. La presentazione della stagione si è svolta venerdì 15 maggio presso la sede di Esperienza Europa “David Sassoli”, sita in Piazza Venezia a Roma, alla presenza del presidente LND Giancarlo Abete, del coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Roberto Desini e del vicepresidente LND Area Centro delegato al Beach Soccer Gianni Cadoni.

Il campionato

Il campionato prenderà il via a Castelsardo (dal 30 Maggio al 2 Giugno), alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della LND, con la Poule Scudetto e la Finale della Supercoppa Maschile. La stagione proseguirà poi attraverso palcoscenici storici della disciplina come Terracina (Under 20 dal 10 al 14 Giugno e Coppa Italia dal 17 al 21 Giugno) e Lignano Sabbiadoro (25/28 Giugno, Poule Promozione e Coppa Italia femminile), fino al grande ritorno di Praia a Mare (3/12 Luglio entrambe le Poule e la Coppa Italia U20), che sarà nuovamente sede del Beach Soccer ufficiale dopo l’ultima esperienza del 2007. Tra le novità più attese della stagione anche l’esordio assoluto di Anzio nel circuito della Serie A Q8 (17/25 Luglio entrambe le Poule maschili e la Supercoppa femminile), mentre le Finali Scudetto si disputeranno a Scoglitti, in Sicilia, dal 4 al 9 agosto 2026.

Il ritorno a Praia a Mare

Dopo le ultime stagioni in cui è stata Cirò Marina ad ospitare gli eventi del Beach Soccer organizzati dalla LND, toccherà quindi a Praia a Mare ad accogliere la carovana dello sport più divertente e spettacolare dell’estate, grazie alla volontà dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonino De Lorenzo ed alla società Digiesse PraiaTortora che con grande entusiasmo ha accettato l’incarico di collaborare all’organizzazione dell’evento.

Due settimane di sport

Due settimane in cui si alterneranno la Poule Promozione (3-5 luglio) con le calabresi Brancaleone e Crotone protagoniste già lo scorso anno di due salvezze combattute ed emozionanti, la Coppa Italia Under 20 (7-10 luglio) dove 12 formazioni, tra cui la calabrese Icierre Lamezia, si contenderanno il trofeo vinto lo scorso anno dal Viareggio in una finale spettacolare contro il Pisa, ed infine la Poule Scudetto (10/12 luglio) con i migliori beachers al mondo che disputeranno tre giornate di gare che si preannunciano spettacolari ed intense. Anche qui protagonista l’Icierre Lamezia che, dopo la promozione ottenuta lo scorso anno, in questa stagione avrà l’obiettivo di crescere e competere con le migliori squadre d’Italia.

Iscrizioni aperte

Il CR Calabria ha anche aperto le iscrizioni per il campionato regionale di Serie B: chi vorrà, potrà iscriversi entro venerdì 5 giugno, la squadra vincitrice del torneo avrà diritto a partecipare ai Play Off nazionali che si svolgeranno dal 24 al 26 luglio ad Anzio e che metteranno in palio la partecipazione alla Serie A 2027.