Tre espulsioni e un rigore concesso in extremis agli ospiti in una partita dove il bel gioco non è stato protagonista. Pessina dal dischetto risponde al gol di Pontisso

Il Ceravolo si conferma fortino inespugnabile. Neanche la corazzata Monza riesce a passare nello stadio di casa del Catanzaro in una partita non bellissima e fortemente condizionata dalle decisioni arbitrali. Le Aquile passano in vantaggio dopo pochi minuti grazie alla marcatura di Pontisso e continuano a macinare gioco fino al minuto 36 quando però restano in dieci a causa dell’espulsione di Alesi. Poi a inizio ripresa gli equilibri in campo si ristabiliscono a seguito dell’espulsione di Cutrone per doppio giallo. E nel finale il Monza resta pure in 9 per il rosso a Keita.

Ma nell’ultimo dei 4 minuti di recupero concessi dall’arbitro, Antonini stende Petagna in area e l’arbitro concede un calcio di rigore che Pessina non sbaglia. Catanzaro-Monza termina 1-1.

Il primo tempo

La partita inizia in discesa per il Catanzaro che dopo sei minuti passa in vantaggio. Azione corale dei giallorossi nei pressi dell’area di rigore, Liberali prova a sfondare ma un avversario riesce a intercettare, però sopraggiunge Pontisso che recupera palla, si gira e conclude beffando Thiam. Catanzaro 1, Monza 0.

É il Catanzaro a essere più pericoloso, al 13esimo, sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra da Pontisso, dopo una serie di ribattute, Alesi prova la conclusione da fuori che però esce larga.

La prima frazione di gioco proseguo con il Catanzaro che continua a imporre il proprio gioco, Liberali, come da consuetudine ormai, il migliore in campo fino alla mezz’ora.

Al 36’ però arriva la doccia fredda per i padroni di casa. Alesi interviene con la gamba alta su Ravanelli, l’arbitro estrae il cartellino rosso. Molti dubbi sulla decisione del direttore di gara.

Ma anche con l’uomo in meno, è il Catanzaro ad avere il pallino del gioco in mano e nel primo dei quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro, sugli sviluppi di una punizione battuta dalla trequarti, Antonini colpisce al volo da dentro l’area e prende in pieno la traversa.

Questo l’ultimo brivido del primo tempo di Catanzaro-Monza che si conclude 1-0.

Il secondo tempo

La ripresa inizia in undici contro dieci in favore degli ospiti, ma al terzo minuto di gioco l’equilibrio si ristabilisce. Cutrone interviene da dietro su Antonini, il 10 della formazione lombarda era già stato ammonito e a causa del secondo giallo è costretto a lasciare il campo.

La partita è bloccata. Tanti interventi ruvidi a centrocampo e poco gioco. Al 60’ Catanzaro 1, Monza 0.

Il primo tiro in porta della ripresa è degli ospiti. Hernani, allo scoccare del minuto 70’, prova la conclusione dalla lunga distanza ma Pigliacelli blocca facilmente.

Un’altra decisione arbitrale pesante al minuto 76, il Monza resta in 9 a causa dell’espulsione di Keita. Il giocatore dei lombardi subisce fallo da Cassandro a metà campo ma reagisce con un gesto di stizza e il direttore di gara gli sventola il rosso in faccia.

All’83’ Pompetti ci prova da fuori per i padroni di casa ma Thiem è attento e blocca facilmente.

All’86’ il Catanzaro segna il secondo gol con Antonini a seguito di un’azione confusionaria nel cuore dell’area di rigore, ma l’arbitro annulla per un precedente fallo.

Nell’ultimo dei minuti di recupero però Antonini frana addosso a Petagna, l’arbitro non ha dubbi e concede il penalty. Sul dischetto si presenta Pessina, Pigliacelli tocca ma non riesce a respingere e la palla gonfia la rete. Catanzaro-Monza termina 1-1.