Si chiude con un bilancio positivo il fine settimana agonistico di Daniel Sokolov, giovane bodybuilder della New Flex Gym di Soverato, che ha ottenuto il primo posto al Trofeo Nazionale ICS e il quarto nella competizione internazionale CSEN, entrambe nella categoria cadetti.

Classe 2007, di origini bulgare ma residente da anni in Calabria, Sokolov ha preso parte alle due manifestazioni accompagnato dal tecnico Giovanni Sgrò, responsabile della struttura sportiva soveratese. Un doppio risultato che conferma la crescita dell’atleta, tra i più giovani in gara, con appena sette mesi di preparazione specifica alle spalle. «Sono arrivato in hotel e solo adesso realizzo davvero che giornata straordinaria ho vissuto – ha scritto Sokolov sui social – . Nel viaggio verso Catania ho ripensato a tutte le difficoltà affrontate in questi mesi. Ma accanto e dietro di me ho sempre avuto un paracadute, un consigliere, un motivatore: il mio allenatore Giovanni. A lui devo tantissimo».

Il progetto sportivo ruota attorno a un approccio integrato che coniuga allenamento e corretta alimentazione. Parte centrale è il programma alimentare sviluppato dallo stesso Sgrò attraverso il marchio “Naturium – Cibo e Natura”, in collaborazione con l’azienda di integrazione sportiva +Watt. L’obiettivo è promuovere uno stile alimentare sostenibile e funzionale alla performance, basato su prodotti biologici e naturali.

«La nuova frontiera del bodybuilding – spiega Sgrò – è l’attenzione alla qualità del cibo. Con Naturium puntiamo su alimenti sani e completi, senza forzature, ma con un’idea precisa di salute e benessere».

Sokolov, che vive e studia a Soverato, ha iniziato l’attività sportiva con il calcio per poi passare al fitness in età adolescenziale. In poco tempo ha trasformato una passione in un impegno quotidiano. Il giovane atleta ha ricevuto apprezzamenti da pubblico e giudici, e sui social ha voluto ringraziare allenatore e famiglia per il supporto ricevuto. In squadra anche la compagna Ludovica, sempre presente durante gli allenamenti e le trasferte.

Le due manifestazioni sono state organizzate sotto l’egida di ICS e CSEN, con la collaborazione di Francesco De Nardo e del maestro Angelo Giustiniani. Per Sokolov si tratta di un punto di partenza. «Siamo solo all’inizio», ha scritto. Ora l’attenzione è già rivolta ai prossimi appuntamenti.