Andrea Notaro è Vicecampione Europeo: un trionfo italiano nel natural bodybuilding Un risultato straordinario per l’Italia al Campionato Europeo INBA & PNBA, una delle competizioni più prestigiose del natural bodybuilding, portando il tricolore sul podio e scrivendo una pagina importante nella storia di questo sport. Il più giovane italiano sul podio europeo INBA & PNBA.

Il soveratese Andrea Notaro è vicecampione europeo di bobybuilding. Il 19enne si è fatto valere in una delle competizioni più prestigiose in Slovacchia, dopo aver collezionato negli anni numerosi successi.

Con questa prestazione, Andrea entra nella storia diventando il più giovane bodybuilder italiano di sempre a salire sul podio europeo INBA & PNBA. Un traguardo che premia anni di dedizione, talento e una crescita costante nel panorama internazionale del natural bodybuilding. La gara, svoltasi a Šamorín, in Slovacchia, ha visto la partecipazione di nove atleti nella categoria Classic Physique Junior, tutti di altissimo livello e provenienti da tutta Europa. Andrea è stato chiamato nel primo callout, segno della straordinaria condizione fisica raggiunta. Dopo ben 3 confronti serrati con i migliori della categoria, Andrea ha concluso la finale con lo stesso punteggio del primo classificato, mancando l’oro per un soffio. Un aspetto che rende questo risultato ancora più eccezionale: in Italia Andrea gareggia nella categoria Under 19, ma al campionato europeo questa categoria non era prevista. Ha quindi affrontato atleti tra i 21 e i 23 anni, dimostrando di poter competere, e vincere, contro avversari più esperti e fisicamente maturi.

«Felice ma non soddisfatto»

Andrea ha condiviso le sue emozioni al termine di questa intensa stagione agonistica, fatta di impegno, passione e sacrificio: «felice ma non soddisfatto, perché sono ambizioso. Purtroppo non è andata come volevo, vittoria sfiorata. Questa volta non sono riuscito a coronare il sogno di diventare pro…». Nonostante la comprensibile amarezza, Andrea si è detto orgoglioso del percorso fatto e ha voluto ringraziare pubblicamente il suo preparatore, Matteo Staglianò, figura chiave della sua crescita sportiva e personale: «colgo l’occasione per dirti che ti voglio bene. Tu sai cosa abbiamo passato per arrivare fin qui oggi. Non è stato quello che volevamo, ma sappiamo quello che abbiamo fatto. Ti voglio bene: sei il mio migliore amico, il mio coach, il mio fratello e la mia guida. Abbiamo passato momenti stupendi insieme».

Una stagione da incorniciare

Con questo argento europeo Notaro chiude una stagione eccezionale, costellata di vittorie e di crescita personale, confermandosi il riferimento assoluto del bodybuilding junior italiano. La sua determinazione, la disciplina e la costanza lo hanno reso un punto di ispirazione per tanti giovani che sognano di emergere nel natural bodybuilding. Il futuro di Andrea e del suo coach Matteo Staglianò si preannuncia luminoso. Dopo aver conquistato il titolo di Campione Italiano e portato l’Italia ai vertici d’Europa, il team ha deciso di prendersi uno stop di circa due anni per lavorare sulla costruzione di nuova massa muscolare. Il prossimo grande obiettivo? Diventare atleta professionista e puntare al prestigioso Natural Olympia, la competizione più importante al mondo del circuito INBA & PNBA.

Archiviato il successo in Slovacchia, il ringraziamento dell’atleta e del suo preparatore atletico va a tutti coloro che a vario titolo ne hanno sostenuto il percorso: Andrea Dominianni villaggio Nausicaa, Simone Gazzetta del Bodybuilding (mental Coaching), Luigi Cosentino di bar Gaudì, il professore Francesco Screnci, Stagliano Josef Js nutrition, Franzè Giuseppe di Luna Convento. A supportare Andrea anche tutta la sua famiglia con l’immancabile sostegno morale durante tutta la sua carriera.