Andrea Notaro ha conquistato a Firenze il titolo di Campione italiano nella categoria Men’s Classic Physique Teen, il riconoscimento di Best Poser per la seconda volta consecutiva e il titolo di Vice campione italiano nella categoria Men’s Classic Physique Juniores Medium.

Un triplice trionfo che non solo conferma il suo straordinario talento, ma gli apre anche le porte dei più prestigiosi palcoscenici internazionali: a Las Vegas per partecipare al Mr. Olympia Natural, la competizione più importante al mondo, e in Slovacchia per i Campionati Europei. Su 254 atleti in gara, Notaro ha dimostrato di essere la vera incarnazione dello stile dei bodybuilder classici degli anni ’80, con una padronanza del posing e una presenza scenica fuori dal comune.

Dietro i suoi successi c’è il lavoro instancabile del coach Matteo Staglianò che ha seguito Andrea per un intero anno, curando ogni dettaglio della preparazione e portandolo a una condizione fisica eccezionale. Il legame tra i due va ben oltre il semplice rapporto atleta-preparatore: «È vero, io sono l’atleta e lui il mio preparatore — ha dichiarato Andrea — ma nessuno avrà mai la fortuna di essere quello che siamo noi: amici e fratelli prima di qualsiasi altra cosa». A sostenerlo in questo percorso anche Simone, fondatore della Gazzetta del Bodybuilding, che lo ha seguito come mental coach lungo tutta la preparazione. Attraverso un lavoro profondo sulla gestione dello stress, la visualizzazione delle pose e la concentrazione sul palco, Simone ha contribuito a costruire quella lucidità mentale che distingue un atleta preparato da un vero performer. Il mental coaching è stato il filo invisibile che ha tenuto insieme disciplina e fiducia, aiutando Andrea a tradurre la fatica in presenza scenica e la pressione in energia vincente. Con questo nuovo traguardo, Andrea Notaro conferma di essere non solo una promessa, ma una realtà del Classic Bodybuilding italiano, pronto a portare il suo nome e i colori dell’Italia sui più importanti palchi del mondo.