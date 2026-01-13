Piloti, mezzi e appassionati si ritrovano in Riviera per l’ultimo abbraccio tricolore prima del viaggio verso l’Africa: atteso anche il portacolori di Calabria, pronto a sfidare deserto e leggenda

A pochi giorni dal via della 17ª edizione dell’Africa Eco Race, sarà Bordighera a ospitare uno degli ultimi e più significativi momenti italiani prima della partenza verso l’Africa. Lunedì 19 gennaio, a partire dalle 17.30 al Palazzo del Parco, la città ligure accoglierà piloti, team e appassionati per la prepartenza ufficiale dei concorrenti tricolori, tra cui anche il calabrese Carmelo Palmer, pronto a vivere una nuova avventura nel solco della leggenda della Dakar africana.

L’evento di Bordighera assume quest’anno un valore ancora più simbolico. Per la prima volta, infatti, l’Africa Eco Race non avrà una cerimonia di partenza in Europa: verifiche amministrative, tecniche e prologo si svolgeranno direttamente a Tangeri, in Marocco. Ecco perché l’appuntamento ligure rappresenta l’unica occasione per pubblico e media italiani di incontrare da vicino oltre venti piloti azzurri impegnati tra moto e auto, ascoltarne le storie, osservare i mezzi e respirare l’atmosfera unica del rally raid.

La 17ª edizione segna numeri da record, soprattutto nelle moto, con oltre cento iscritti complessivi, e importanti novità anche nelle auto e SSV. Una crescita che conferma il fascino immutato di una gara capace di rievocare le grandi epopee africane, mantenendo uno spirito autentico e avventuroso. In questo contesto, la presenza di Palmer a Bordighera testimonia ancora una volta il legame profondo tra il rally e i suoi protagonisti italiani, pronti a misurarsi con undici tappe durissime tra Marocco, Mauritania e Senegal, fino al traguardo del Lago Rosa di Dakar.

Filmati, interviste, interventi sul palco e una piccola esposizione dei mezzi renderanno l’incontro un vero e proprio saluto collettivo prima della partenza verso Marsiglia e dell’imbarco per l’Africa. Bordighera, ancora una volta, diventa così il ponte ideale tra l’Italia e il deserto, nel segno della passione e della leggenda dell’Africa Eco Race.