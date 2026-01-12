La Reggiana aveva tentato l’anticipo, ma sono i virgiliani a convincere il club giallorosso. In entrata si cerca sempre un esterno per la corsia mancina

Nicolò Buso è il nome che sblocca il primo vero movimento del mercato invernale del Catanzaro. L’esterno offensivo giallorosso saluterà infatti la Calabria per trasferirsi in prestito secco al Mantova, che nella serata di ieri ha chiuso l’operazione dopo un serrato testa a testa con la concorrenza.

A muoversi per prima era stata la Reggiana, forte del legame diretto con il ds Fracchiolla, costruito negli anni dell’esperienza comune a Lecco. Un canale che aveva inizialmente permesso agli emiliani di portarsi in vantaggio. Il Mantova, però, si è inserito solo

La fumata bianca è arrivata nelle ultime ore, con l’accordo per il trasferimento temporaneo del calciatore, pronto a raggiungere il gruppo lombardo già nelle prossime ore. Per Buso si chiude così una prima parte di stagione ai margini, caratterizzata da cinque presenze complessive tra campionato e Coppa e un solo gol all’attivo, realizzato contro il Pescara.

In casa Catanzaro si tratta della prima operazione di rilievo del mercato invernale, dopo una serie di interventi di contorno: dal prestito di Volpe al Giugliano alle operazioni legate al vivaio, come il trasferimento di Gatto alla Reggina.

Definita l’uscita, ora l’attenzione si concentra sulle entrate pesanti. La corsia mancina resta il reparto sotto osservazione, con Rui Modesto e Beruatto indicati come i profili più caldi per rinforzare l’organico nella seconda metà di stagione.