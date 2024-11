Ha trovato squadra Pietro Santapaola Jr, l’ex calciatore del Cosenza che per il pm Donatella Donato, in servizio presso la procura di Cosenza, avrebbe subito “maltrattamenti” da parte della società silana. E’ per questo motivo che ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente Eugenio Guarascio e il responsabile del vivaio Sergio Mezzina. L’udienza preliminare è stata fissata per i primi giorni di ottobre davanti al Gup del tribunale di Cosenza.

Guardando al lato sportivo, il ragazzo indosserà la maglia dell’Acireale, club che ha voluto dargli fiducia. Si cimenterà in un torneo che ha già affrontato, vale a dire il girone più meridionale e caldo della Serie D. Ha firmato il contratto ed è stato annunciato dal sodalizio siciliano.

Pietro Santapaola Jr e il Cosenza

Il caso di Pietro Santapaola Jr esplose a marzo scorso quando, tramite il suo legale Salvatore Silvestro, decise di tutelare la propria posizione denunciando atteggiamenti ritenuti discriminatori. Il calciatore, la famiglia e l’avvocato ritenevano infatti che il Cosenza allontanò il giovane talento in erba a causa del cognome “pesante” e della parentela con presunti esponenti della criminalità organizzata. Considerato che non c’è alcuna traccia di suoi coinvolgimenti in attività illecite, la decisione della società rossoblù è stata portata in procura per individuare eventuali responsabilità penali.

Toccherà pertanto ad un giudice stabilire se rinviare a giudizio presidente e responsabile del settore giovanile del Cosenza. Il ragazzo, nel frattempo, come più volte dichiarato pensa soltanto a giocare a calcio.