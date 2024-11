Un nuovo innesto per l'Asd Soverato Futsal arriva dal mercato. La compagine che milita in Serie A2 ha annunciato l'acquisto del pivot Daniele Primerano dalle Pantere Nere Catanzaro. A dare l'annuncio ufficiale il team catanzarese.

Il comunicato ufficiale

«L’A.S.D. Soverato Futsal comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Daniele Primerano. Classe 2004, il nuovo arrivato è alto 1,90 cm e gioca nel ruolo di pivot, ma si adatta anche a quello di laterale. Forte fisicamente, l’anno scorso ha

disputato la prima parte di stagione nello Sporting Catanzaro Lido, squadra di calcio a 11, per poi tornare alle Pantere Nere - squadra di futsal con la quale aveva già militato - raggiungendo la salvezza in C1, il massimo campionato regionale. Nella stagione precedente, sempre con le Pantere Nere, è riuscito a vincere il campionato di C2 e il titolo di campione regionale con la formazione Under 19, diventando poi vicecampione d’Italia nelle fasi nazionali. Prima ancora, ha conquistato la salvezza in C2 con la maglia delle Pantere Nere e, nello stesso anno, nel campionato Under 19 di calcio a 11 con la medesima società, ha vinto il titolo di capocannoniere. L’A.S.D. Soverato Futsal ringrazia l’A.S.D. Pantere Nere Catanzaro per aver contribuito al buon esito della trattativa».