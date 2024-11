La squadra Reggina che milita in Eccellenza è scesa in campo domenica contro la Palmese

Potrebbe aggiornarsi a breve il bollettino delle squadre dilettantistiche calabresi in quarantena preventiva. Dopo gli episodi che hanno coinvolto Amendolara e Fuscaldo, in Prima Categoria e la recente misura precauzionale adottata per i "lupi del Pollino" del Castrovillari, venuti a contatto con alcuni positivi nella partita giocata in Sicilia, contro il Paternò, pare si sia aggiunto il Gallico Catona, squadra di Eccellenza.

Nello scorso fine settimana i reggini avevano scoperto una positività all'interno del gruppo giocatori ma dopo aver effettuato i tamponi al resto della squadra e dello staff, e riscontrata la negatività degli stessi, il Gallico Catona è sceso regolarmente in campo domenica contro la Palmese.

Da ultime notizie pare che l'intera squadra sia stata posta preventivamente in isolamento. Una misura decretata dall'Asl in rispetto alle vigenti normative che consigliano l'isolamento nonostante l'esito negativo dei tamponi. Poco fa abbiamo contattato alcuni dirigenti della squadra reggina che al momento non hanno confermato tale misura , riservandosi di dare a breve comunicazioni ufficiali.

A questo punto per i reggini potrebbe essere a rischio l'impegno in Coppa in programma domani contro la Gioiese e quello in campionato contro la Vigor Lamezia. Da valutare anche la situazione della Palmese che domenica ha appunto giocato proprio contro la squadra dello Stretto.