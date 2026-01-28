Il classe 2004 portoghese arriverebbe per dare stabilità a una corsia finora gestita con adattamenti e soluzioni d’emergenza. Nel frattempo Cissè sempre più vicino al Psv

Il Catanzaro starebbe per sciogliere il nodo sulla fascia sinistra con un’operazione che unirebbe presente e prospettiva. In giallorosso potrebbe infatti arrivare Gonçalo Esteves, terzino portoghese classe 2004, reduce dall’esperienza all’Alverca e rientrato all’Udinese prima di un possibile trasferimento definitivo in Calabria.

L’operazione racconterebbe una strategia chiara: investire su un profilo giovane ma già strutturato per il calcio “da corsia”. Esteves sarebbe un esterno dinamico, portato alla spinta e al gioco in ampiezza, qualità che in Serie B potrebbero fare la differenza per ritmo e profondità.

Intanto, potrebbero esserci movimenti anche in uscita. Alphadjo Cissé, talento classe 2006 arrivato in prestito secco dall’Hellas Verona appena sei mesi fa, è finito nel mirino del PSV Eindhoven, campione d’Olanda in carica. Un interesse che confermerebbe la crescita del giovane e la capacità del Catanzaro di valorizzare profili di prospettiva, anche in tempi brevi.