Un’altra tragedia scuote l’alto Tirreno cosentino. Questa sera, intorno alle 20, un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto in transito sulla ss18, a Scalea, nei pressi del ponte Lao. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe si sarebbe fermato a prestare soccorso a una donna con l’auto in panne, ma, complice la scarsa visibilità del tratto, è stato scaraventato sull’asfalto. Le ferite sono state fatali. La vittima S.S., classe '78, era di Grisolia, sposato e padre di due bambine.

Sul posto, al momento, sono arrivati i soccorritori. Le indagini, invece, sono affidate ai carabinieri della locale compagnia, guidata dal capitano Alessandro Francesco Senatore.