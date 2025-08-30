La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Federico Di Francesco è un nuovo calciatore del Catanzaro. A comunicarlo è stata la società del presidente Floriano Noto attraverso un comunicato diffuso sui canali ufficiali del club. L’esterno offensivo, classe 1994, si trasferisce in giallorosso dal Palermo, dove nell’ultimo torneo cadetto ha disputato 30 partite trovando anche in un’occasione la via del gol.

Il comunicato ufficiale

US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Federico Di Francesco. Il classe ’94 arriva dal Palermo FC e con i rosanero, nell’ultimo campionato di Serie B, ha disputato 30 partite siglando un gol. Nella sua carriera ha militato per ben 8 stagioni in Serie A vestendo le maglie di Pescara, Bologna, Sassuolo, Spal, Empoli e Lecce. Di Francesco approda in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto.