Resta vivo anche l'interesse della Sampdoria con il bomber rossoblù che nel weekend si metterà a disposizione di Alvini per il ritiro in Umbria

Gennaro Tutino al centro del mercato della Serie B... e non solo. Il bomber rossoblù, autore di venti gol nella passata stagione, riscattato dal Parma dalla società rossoblù continua a ricevere l'interesse di molte squadre. L’ultima ad approfondire il discorso è il Venezia, neopromosso in Serie A. Sempre viva la posizione della Sampdoria, che lo segue da tempo. A darne notizia il portale di Alfredo Pedullà.

La stagione della consacrazione in Serie B

La stagione appena conclusa al Cosenza è stata una vera e propria consacrazione per Gennaro Tutino. Con 20 reti, più una in Coppa Italia al Sassuolo, l’attaccante ha dimostrato di essere uno dei giocatori più prolifici del torneo cadetto, contribuendo in maniera decisiva all’ottimo finale di campionato. La sua abilità nel trovare la rete, unita a un’ottima visione di gioco e a una notevole scaltrezza in area di rigore, lo rendono un attaccante completo e di grande valore.

La neopromossa Venezia vuole Tutino

Il Venezia, fresco di promozione in Serie A, come detto è alla ricerca di rinforzi per affrontare al meglio la massima serie e vedere in Tutino del Cosenza l’uomo giusto per aumentare il suo potenziale offensivo. La dirigenza americana sta seguendo da vicino la situazione del giocatore, valutando un possibile trasferimento che potrebbe portare freschezza e qualità nel reparto avanzato del club.

Non è solo il Venezia a essere interessato al centravanti napoletano. Le avance della Sampdoria sono note da ben prima che il patron Guarascio lo riscattasse dal Parma per 2,5 milioni. Il club ligure non ha mai tolto Tutino dai radar e potrebbe decidere di fare un’offerta concreta per assicurarsi le prestazioni del giocatore, che ben si inserirebbe nello schema tattico della squadra. Prima però devo sovvenzionarsi a causa dei noti problemi con l’indice di liquidità.

Il ritiro a Cascia

Nel frattempo, Gennaro Tutino si prepara a partire per il ritiro precampionato con il resto della squadra rossoblù a Cascia. Questa fase di preparazione sarà fondamentale per il Cosenza e per il giocatore stesso, che negli ultimi giorni ha postato immagini distensive dopo la tempesta mediatica innescata dalle parole del suo procuratore Mario Giuffredi. Sarà a disposizione di Massimiliano Alvini, poi strada facendo Ursino e Delvecchio decideranno il da farsi. Sempre che arrivi un’offerta economicamente soddisfacente. Che ad oggi non è stata recapitata a Guarascio…