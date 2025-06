L’estate del calcio dilettantistico e professionistico propone diversi intrecci di mercato: il Siracusa, neopromosso in Serie C, vede crescere l’interesse su alcuni dei suoi protagonisti; il Paternò lancia un appello per trovare nuove risorse; intanto Miguel Martínez, ex Reggina, sceglie il Birkirkara di Malta per la prossima tappa della sua carriera.

Mentre i grandi campionati si avvicinano al via, anche tra Serie C e Serie D il mercato vive le sue dinamiche particolari, fatte di scelte, valutazioni e opportunità. Il Siracusa, reduce dalla promozione in Lega Pro, sta infatti diventando uno dei centri più attivi sul fronte delle trattative. Diversi protagonisti della cavalcata vincente in Serie D sono finiti nel mirino di società ambiziose: tra questi spiccano Roberto Convitto, esterno offensivo mancino cercato da Treviso e Vibonese; Marco Baldan, solido centrale difensivo seguito dalla Scafatese; e Domenico Maggio, attaccante su cui più club hanno acceso i riflettori.

Per la Reggina, questi nomi non sono affatto sconosciuti. Convitto, in particolare, era stato seguito durante il mercato invernale scorso: un chiaro segnale che, in prospettiva futura, anche profili provenienti da realtà come Siracusa potrebbero rappresentare opportunità da valutare, specie quando si tratta di giocatori già rodati e pronti per categorie superiori.

Nel frattempo, in casa Paternò, il presidente Ivan Mazzamuto ha lanciato un appello pubblico per cercare nuove risorse imprenditoriali in grado di garantire continuità al progetto rossazzurro. La società, che ha ben figurato in Serie D, si trova ora a un bivio: senza nuovi ingressi economici, l’iscrizione al prossimo campionato rischia di diventare complicata. «Non vogliamo essere catastrofici, ha spiegato Mazzamuto, ma oggi la situazione richiede scelte chiare per il futuro della squadra e della città».

Infine, un saluto che riguarda da vicino anche la Reggina: Miguel Ángel Martínez, portiere spagnolo arrivato lo scorso anno a Reggio Calabria, riparte per una nuova sfida all’estero. Pur avendo trovato poco spazio sul campo, il suo ruolo nello spogliatoio amaranto è stato prezioso per coesione e spirito di gruppo. Ora vestirà la maglia del Birkirkara FC, club protagonista nel massimo campionato maltese, proseguendo così una carriera internazionale che l’ha visto crescere nella cantera del Real Madrid e maturare esperienze in diversi paesi.

Il mercato di Serie C e Serie D continua dunque a vivere le sue evoluzioni naturali, tra chi cerca nuovi sbocchi, chi valuta il proprio futuro e chi riparte verso nuovi orizzonti. Siracusa resta una vetrina molto osservata, il Paternò cerca soluzioni concrete, mentre per Miguel Martínez si apre un nuovo capitolo professionale. Tutto dentro le logiche di un’estate che, senza strappi o drammi, sta semplicemente scrivendo le nuove pagine del calcio che verrà.