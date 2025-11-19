Questa è una fase stagionale dove imperversa il mercato, seppur non essendo ancora ufficialmente iniziata la sessione invernale. Anche in questa settimana diversi sono stati gli annunci di rilievo e che potrebbero spostare gli equilibri nelle rispettive squadre.

Dbr Luzzi, torna Azzinnaro

Partendo dal campionato di Eccellenza, la DB Rossoblù Luzzi è in piena rincorsa per cercare di arrivare ai piani alti che, di fatto, erano l'obiettivo della vigilia. A tal proposito la compagine di mister Magarò sta rinnovando totalmente il proprio reparto offensivo, dopo le partenze di Curiale, Foderaro e Gueye. Dunque, dopo l'innesto di Godoy eccone un altro, stavolta più conosciuto nel panorama regionale: ufficiale il ritorno di Valentino Azzinnaro. L'attaccante torna dunque in quel di Luzzi dopo la prima esperienza nel campionato di Promozione A. Di certo il centravanti è ben noto al panorama dilettantistico regionale dal momento che più volte ha dimostrato quanto vale.

Movimenti in Promozione

Diversi movimenti anche nei due gironi di Promozione. Nel girone A è il Sersale quella più attiva e che annuncia un colpo di assoluto spessore, dal momento che i giallorossi si assicurano le prestazioni di Hilario Fabián Mena. Dopo una settimana di trattative, il direttore generale Sirianni e il presidente Schipani portano dunque a segno un grande colpo, facendo firmare il possente attaccante colombiano classe 1991, giocatore di grande esperienza internazionale e talento puro. L’anno scorso ha chiuso la stagione con 20 goal nel girone B di Promozione con la maglia dello Stilomonasterace. Velocità devastante, dribbling di qualità sudamericana, fisicità e potenza nei duelli, capacità di saltare l’uomo e creare superiorità. Sono queste le sue caratteristiche principali.

Passando al girone B, invece, a scuotere le pagine di mercato è il Val Gallico. La compagine di mister Di Maria è in ritardo con le ambizioni della vigilia stagionale e, proprio per questo, sta cercando di recuperare terreno e reagire ai numerosi infortuni che stanno martoriando l'organico. A tal proposito il mercato è visto come una manna dal cielo, con la dirigenza che rinforza la propria rosa con l'ingaggio di Joris Mangle. Si tratta di un attaccante franco-lussemburghese, classe 2003, che ha già esordito sabato scorso nel finale di gara contro il Gioiosa Jonica. Arriva dall’Eccellenza siciliana, dal Mazzarone, dopo aver contribuito alla salvezza del Barisardo (Eccellenza sarda): arrivato a gennaio 2025 ha realizzato otto gol. Esperienze giovanili in Lussemburgo (anche in Nazionale U17) e Portogallo.