Appuntamenti speciali all’interno dei nostri Tg, in diretta da Milano con l’inviato Antonio Alizzi. Commenti, ospiti e tutte le novità saranno disponibili sul canale 11, sulle testate e sui social del gruppo
L’ultimo giorno di calciomercato è sempre il più intenso, e LaC lo racconterà con aggiornamenti continui e approfondimenti esclusivi.
Oggi, lunedì 1 settembre, tutti i canali social del network LaC offriranno dirette e notizie direttamente dal cuore di Milano. Dall’Hotel Sheraton, Antonio Alizzi, inviato del network, seguirà passo dopo passo i movimenti delle squadre calabresi e non solo, raccontando in tempo reale ogni trattativa.
Gli appuntamenti di LaC
Le finestre sulle pagine Facebook del nostro network in diretta da Milano:
- Lunedì 1 settembre 2025: ore 10.30 - 12.00 - 15.00 - 18.00
Le finestre quotidiane su LaC Tv, in diretta da Milano, saranno due:
- all’interno del Tg giorno delle ore 13.30
- all’interno del Tg sera delle ore 20.30
- Lo speciale di 11 in campo
14:21
Calciomercato Cosenza, bis d'acquisti da Terni? Con Maestrelli c'è Ferrante
I lupi mettono sul piatto il cartellino di Dalle Mura per convincere gli umbri
10:00
Calciomercato Cosenza, Rizzo Pinna verso l’Ascoli: affare in dirittura d'arrivo
L’operazione, ancora in fase di definizione, dovrebbe definirsi con un prestito fino al 30 giugno 2026
09:15
Calciomercato Catanzaro, colpo in attacco: ufficiale l’arrivo di Luca Pandolfi
L’attaccante classe 1998 arriva alla corte di mister Alberto Aquilani dal Cittadella. L'operazione con la società veneta si è conclusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto