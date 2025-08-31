L’ultimo giorno di calciomercato è sempre il più intenso, e LaC lo racconterà con aggiornamenti continui e approfondimenti esclusivi.

Oggi, lunedì 1 settembre, tutti i canali social del network LaC offriranno dirette e notizie direttamente dal cuore di Milano. Dall’Hotel Sheraton, Antonio Alizzi, inviato del network, seguirà passo dopo passo i movimenti delle squadre calabresi e non solo, raccontando in tempo reale ogni trattativa. 

Gli appuntamenti di LaC

Le finestre sulle pagine Facebook del nostro network in diretta da Milano:

  • Lunedì 1 settembre 2025: ore 10.30 - 12.00 - 15.00 - 18.00

Le finestre quotidiane su LaC Tv, in diretta da Milano, saranno due:

  • all’interno del Tg giorno delle ore 13.30
  • all’interno del Tg sera delle ore 20.30
  • Lo speciale di 11 in campo

14:21

Calciomercato Cosenza, bis d'acquisti da Terni? Con Maestrelli c'è Ferrante

I lupi mettono sul piatto il cartellino di Dalle Mura per convincere gli umbri

10:00

Calciomercato Cosenza, Rizzo Pinna verso l’Ascoli: affare in dirittura d'arrivo

L’operazione, ancora in fase di definizione, dovrebbe definirsi con un prestito fino al 30 giugno 2026

09:15

Calciomercato Catanzaro, colpo in attacco: ufficiale l’arrivo di Luca Pandolfi

L’attaccante classe 1998 arriva alla corte di mister Alberto Aquilani dal Cittadella. L'operazione con la società veneta si è conclusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto