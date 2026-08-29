Con il mese di agosto agli sgoccioli, entra nel vivo la preparazione per l'imminente inizio dei campionati dilettantistici. Se Eccellenza e Promozione scaldano già i motori, le formazioni di Prima Categoria ne approfittano per assestare gli ultimi, decisivi colpi di mercato. Nelle ultime ore si registra un vero e proprio tris di acquisti d'alta quota, con tre società pronte a recitare un ruolo da assolute protagoniste grazie ad innesti provenienti da palcoscenici ben più blasonati.

L'effetto Guardavalle: preso l'attaccante Furina

Il colpo più ad effetto di questa sessione estiva lo mette a segno il Guardavalle, che regala a mister Simonetta un profilo di livello nettamente superiore. Vestirà la maglia giallorossa Vincenzo Furina, attaccante classe 2002 dal curriculum impressionante. Cresciuto nei settori giovanili di Bivongi e CSPR, Furina ha completato il proprio percorso di formazione nelle selezioni Under e Primavera di club prestigiosi come Catanzaro, SPAL, Fiorentina e Napoli. In Serie D ha già collezionato numerose presenze vestendo le maglie di Rende, Locri, Vibonese e Licata. La scorsa stagione è stato tra i grandi trascinatori dello Stilomonasterace, arrivato terzo nel campionato di Eccellenza e finalista ai playoff. Un innesto da novanta che alza in maniera esponenziale il potenziale offensivo della squadra.

Melicucco: blindata la difesa con il colosso Dascoli

Non resta a guardare il Melicucco, che rinforza il proprio reparto arretrato assicurandosi la leadership di Alessandro Dascoli. Centrale d'esperienza, roccioso e abituato a palcoscenici d'alta classifica, Dascoli vanta una bacheca ricca di campionati e coppe vinti nel panorama dilettantistico regionale. Giocatore dal forte senso della posizione, dominante nel gioco aereo e difficile da superare nei duelli individuali, rappresenta l'innesto ideale per infondere equilibrio e sicurezza a tutto il gruppo biancorosso.

Cutro: primo botto estivo con Caterisano

A prendersi la scena è anche il Cutro, che inaugura la propria campagna acquisti estiva nel migliore dei modi. La società bianco/azzurra ha ufficializzato l'ingaggio di Carmine Caterisano, elemento capace di sposta re gli equilibri sia in fase difensiva che a centrocampo. Giocatore elegante palla al piede e abituato alle categorie superiori, Caterisano ritrova in panchina mister Marsala, il tecnico che lo ha cresciuto e lanciato calcisticamente: una sintonia già collaudata che potrebbe rivelarsi l'arma in più per la stagione alle porte.