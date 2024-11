Arriva in prestito dal Torino il rinforzo tra i pali della Vibonese. La società rossoblu, nonostante l’agguerrita concorrenza anche di club di categoria superiore, ha ampliato la rosa a disposizione di Nevio Orlandi assicurandosi le prestazioni sportive del portiere Andrea Zaccagno. Nato a Padova nel 1997, 183 centimetri di altezza, dopo essere cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città passa al Torino con cui vince uno Scudetto ed una Supercoppa Primavera.



Nonostante la giovane età vanta già parecchia esperienza in Serie C: in questa stagione era in forza al Pro Piacenza (esperienza conclusa per le note vicende extracalcistiche) mentre lo scorso anno con la maglia della Pistoiese ha messo insieme 30 gare di campionato. L’esordio tra i professionisti era arrivato, invece, nella stagione precedente con la maglia della Pro Vercelli giocando anche due gare in Serie B. Zaccagno è uno dei più promettenti prospetti italiani nel ruolo: è stato convocato in tutte le Nazionali giovanili dall’Under 15 all’Under 20, con quest’ultima squadra nel 2017 ha giocato da titolare tutte le gare dell’Europeo e del Mondiale di categoria chiuso al terzo posto.