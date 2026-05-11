Franz Caruso è stato in mattinata ospite della nostra redazione per fare il punto su una serie di argomenti caldi, a partire dalla questione ospedale. Il primo cittadino, prima di prendere parte alla trasmissione “Dentro la Notizia”, in onda ogni giorno alle 13 su LaC Tv (canale 11), ha risposto anche a tre brevi domande sul Cosenza Calcio. A margine il video integrale.

Sindaco, il Cosenza Calcio ha finito male la stagione. A Palazzo dei Bruzi si resta fermi sul deliberato del Consiglio comunale?

«Assolutamente sì. Abbiamo tenuto un Consiglio comunale aperto e c’è stato un deliberato dell’assise al quale io mi rifaccio integralmente. Per cui quella che è la linea indicata dal Consiglio sarà la linea che io seguirò».

I tifosi adesso si aspettano che l’amministrazione comunale mantenga una posizione ferrea sulla questione nulla osta.

«Il Consiglio comunale è stato determinato e credo che quella sia la linea da seguire. Le verifiche devono essere fatte, devono essere fatte anche a livello tecnico. Quello che sarà il risultato di queste verifiche guiderà l’amministrazione nel rilasciare o meno il nulla osta».

Lei ha avuto un’interlocuzione con la sorella del presidente del Cosenza, Ortensia Guarascio: cosa è emerso?

«Quello che era emerso già negli ultimi incontri con il patron, che risalgono ormai a due anni fa: c’era la volontà di vendere a imprenditori affidabili. Ma non mi pare che poi, di concreto, ci sia qualcosa. Quello che ha detto l’uno, pertanto, ha confermato l’altra».