La società bizantina interviene per chiarire la propria posizione dopo le dichiarazioni dell'ex centrale difensivo. Il club smentisce l'esistenza di pendenze economiche e ribadisce la volontà di mantenere uno stile improntato a serietà e correttezza

La vicenda tra la Rossanese e l'ex difensore Umberto Pizzoleo si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le dichiarazioni rilasciate dal centrale pugliese ai microfoni di LaC News24, nelle quali aveva spiegato di essere ancora in attesa di alcune spettanze economiche pur definendo il club «una società seria», è arrivata la replica ufficiale della società bizantina.

Con una nota inviata alla redazione, la Rossanese respinge le affermazioni fatte dal calciatore, sostenendo di aver già provveduto al pagamento di quanto dovuto. Il club esprime inoltre alcune osservazioni sulle dichiarazioni fatte dal loro ex tesserato: «In merito all'intervista al calciatore Pizzoleo pubblicata sul sito de LaC News24 – si legge nel comunicato – vorremmo, a chiarimento e riscontro, esprimere alcune considerazioni. Ribadiamo che la Rossanese ha corrisposto tutte le spettanze dovute. In caso contrario, ogni calciatore a cui non siano state corrisposte somme spettanti è legittimato a proporre vertenza economica presso le sedi competenti».

Il club aggiunge inoltre di aver scelto di non entrare nei dettagli del rapporto con il difensore: «Per la serietà e la signorilità che ci contraddistinguono, omettiamo di riferire atteggiamenti o condotte di chi ha cagionato danni materiali, economici e d'immagine alla nostra Asd». La nota della società rossoblù si conclude con un auspicio rivolto a tutti gli organi di informazione affinché, in futuro, vi sia una preventiva verifica dei fatti, ringraziando infine la redazione di LaC News24 per aver concesso il diritto di replica.