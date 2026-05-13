VIDEO | Dopo il triplice fischio del preliminare playoff vinto dalle Aquile, il patron giallorosso entra in campo, calcia verso la Curva Capraro e scatena l’entusiasmo dei tifosi
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Anche Floriano Noto va in gol a fine partita. Una quarta rete che non vale nulla per il preliminare playoff, andato in scena ieri sera allo stadio Ceravolo tra Catanzaro e Avellino (3-0), ma che vale tantissimo per il popolo giallorosso. Il patron delle Aquile, nei minuti subito successivi al triplice fischio, corre in campo per prendere parte alla festa. In un video si vede il presidente prima abbracciare il direttore sportivo Ciro Polito, poi calciare un pallone che si trovava nei paraggi della porta situata sotto la Curva Capraro. Noto segna un gran gol e si prende il meritato “Olèè” del pubblico.
Un gesto spontaneo, quasi liberatorio, che racconta più di mille parole il legame tra la città, la squadra e il suo presidente. Per una notte, sotto il cielo del Ceravolo, anche Floriano Noto è tornato bambino, trascinato dall’amore di un popolo che sogna ancora.