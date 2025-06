Il tecnico è stato presentato oggi pomeriggio alla stampa: «Saremo tanti giovani? Me lo auguro». Il presidente Noto carica l’ambiente: «Salvezza tranquilla? Non ci poniamo limiti»

È stato presentato oggi alla stampa Alberto Aquilani, nuovo allenatore del Catanzaro. L’ex tecnico della Primavera della Fiorentina raccoglie l’eredità di Caserta e inaugura un nuovo corso in giallorosso. Al suo fianco, nella sala stampa del “Ceravolo”, il presidente Floriano Noto, che ha ribadito la fiducia nel tecnico romano. «Lo scorso anno si parlava di salvezza tranquilla – ha detto Noto con un sorriso – stavolta non ci poniamo limiti». Un’apertura che lascia intendere ambizioni più alte per la stagione 2024-2025, pur senza proclami.



È atterrato poco fa all’aeroporto di Lamezia Terme Alberto Aquilani, nuovo allenatore del Catanzaro. L’ex tecnico del Pisa, che prende il posto di Fabio Caserta, sarà presentato ufficialmente oggi pomeriggio nella sala stampa del “Ceravolo”. Prima tappa, una visita allo store ufficiale del club presente nello scalo aeroportuale lametino.

«Sono felice, arrivo con entusiasmo – ha dichiarato Aquilani ai microfoni di LaC – C’è una base molto solida da cui ripartire. Ovviamente bisognerà intervenire in alcune zone del campo dove c’è più carenza».



Tra i riferimenti espliciti, anche quello ad alcuni giocatori già in rosa: «Iemmello è uno dei pilastri di questa squadra, ma ci sono anche altri ragazzi che hanno fatto bene. L’identità di gioco sarà importante, serve brillantezza ma anche concretezza». Sul mercato ha aggiunto: «Mi aspetto che chi viene a Catanzaro lo faccia con ambizione. Saremo tanti giovani? Me lo auguro».