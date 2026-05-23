A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della finale d’andata dei playoff di Serie B tra Catanzaro e Monza, nel capoluogo calabrese cresce l’attesa per una sfida che mette in palio un posto in Serie A, traguardo che per i giallorossi manca dal 1983. La febbre playoff contagia progressivamente la città. Su corso Mazzini, tradizionale salotto del centro storico, il tema dominante è uno soltanto: la sfida contro i brianzoli. Nei bar, tra tavolini e vetrine, si rincorrono pronostici, ricordi e aspettative di una piazza che sogna il ritorno nel massimo campionato dopo oltre quarant’anni.

L’attesa si riflette anche nel volto della città, che comincia a vestirsi dei colori giallorossi. Balconi, finestre e attività commerciali iniziano a esporre bandiere e striscioni.

Tra le iniziative più singolari quella nata in vico II Duomo, nel cuore del centro storico, dove tre attività commerciali hanno trasformato il vicolo in un omaggio alla squadra di Aquilani. I gemelli Cortese dell’attività “Twins”, insieme a Silvia Rubino, titolare di una fioreria della zona, hanno realizzato un’installazione con le sagome dei calciatori giallorossi sospese tra i balconi lungo il vicolo che conduce alla Cattedrale. I volti di Iemmello e compagni accompagnano simbolicamente il cammino dei passanti. Segnali di un’attesa che cresce ora dopo ora per una sfida che, almeno a Catanzaro, va oltre il semplice evento sportivo.