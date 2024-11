La seconda vittoria consecutiva e il sesto risultato utile per il Catanzaro che nel turno infrasettimanale di Serie B, valido per la 27esima giornata, ha steso il Bari per 2 gol a zero.

Mister Vivarini, intervenuto nella conferenza stampa post partita, ha dichiarato: «È stata una partita sofferta. Lo sono venuti qui con rabbia, cattiverie e aggressività. Ci hanno messo in difficoltà. I ragazzi mi hanno accontentato perché nonostante i problemi abbiamo concesso veramente poco».

«Anche giocando in questo modo si riescono a fare punti. Se siamo concentrati riusciamo a concedere poco agli avversari e questo è importante per il proseguo del campionato», ha continuato Vivarini.

Ci vorranno tutte le qualità del Catanzaro per il derby contro il Cosenza. Ma Vivarini sostiene: «È una partita per la quale lavorerò poco. È una partita sentitissima e le motivazioni vengono da sole. Dovremo lavorare magari sul fatto che oggi abbiamo non siamo stati troppo belli».