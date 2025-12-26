In vista del match casalingo di domani, il tecnico evidenzia i progressi della squadra e indica la strada giusta: «Dobbiamo procedere gara dopo gara, cercando sempre di migliorare»
In vista della gara casalinga di domani contro il Cesena, il tecnico del Catanzaro, Alberto Aquilani, evidenzia i progressi della squadra in termini di continuità, consapevolezza e mentalità. Non una “prova del nove”, ma un ulteriore banco di confronto contro un avversario di valore, da affrontare con umiltà, intensità e fiducia nel percorso intrapreso.
«In queste partite – afferma il mister – sono emerse maturità, solidità e una maggiore fiducia nei nostri mezzi. Questa è la strada giusta: dobbiamo procedere gara dopo gara, cercando sempre di migliorare. La mentalità deve essere questa».
La gara con il Cesena, sottolinea Aquilani, «sarà certamente impegnativa: affrontiamo una squadra che ci precede in classifica e che ha qualità. Per noi rappresenta un test importante per misurarci con un avversario di caratura significativa».
Quanto alle caratteristiche dei romagnoli e all’atteggiamento che il Catanzaro dovrà adottare, il tecnico osserva: «Del Cesena c’è da rispettare ogni aspetto, perché è una squadra forte. Ma, come sempre, dobbiamo concentrarci soprattutto su di noi: continuare su questa linea, mantenendo la stessa intensità di gioco e mentale, e provare a fare la nostra partita».
Fondamentale, quindi, sarà l’approccio. «Dobbiamo scendere in campo con umiltà, con la voglia di competere e di lottare, cercando di imporre la nostra idea di gioco».
Sul piano tattico, Aquilani ricorda di poter contare su un gruppo versatile: «Ho una squadra che mi consente di adottare più sistemi e diverse soluzioni. Questo mi dà serenità, perché so di poter fare affidamento su tutti: stanno lavorando veramente bene».