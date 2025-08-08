Mattia Liberali è un nuovo calciatore del Catanzaro. Arriva così il gran colpo della società giallorossa del presidente Floriano Noto che si assicura le prestazioni della giovane “stella” di proprietà del Milan di Jerry Cardinale. Il 18enne ha rifiutato il rinnovo con il Milan e accettato la corte della squadra giallorossa e, soprattutto, del tecnico Alberto Aquilani.

Avvistato alle partenze dell’aeroporto di Orio al Serio nel pomeriggio sbarcherà a Lamezia Terme per proseguire poi il capoluogo di regione e della sua nuova squadra, alla quale dopo le visite mediche si legherà con un contratto fino al 2029. Niente rinnovo con il Milan, dunque per il trequartista, in scadenza di contratto l’anno prossimo che sembrava destinato allo sbarco al Torino.

Ma nelle ultime ore è cambiato tutto con il Milan che ha dato il suo “placet” mantenendo comunque il 50% della futura rivendita sul cartellino di Liberali, del quale avranno anche il premio di formazione essendo cresciuto in rossonero dal 2015 (5% del totale dell'acquisto diviso per le stagioni trascorse nel vivaio da15 anni in su). Liberali tra qualche ora sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Catanzaro.