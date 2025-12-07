Ultime ore di riflessione in casa Catanzaro in vista della sfida di domani contro il Modena, valida per la quindicesima giornata di Serie B. Le Aquile scenderanno in campo nel giorno dell’Immacolata per un match che si annuncia complesso: gli emiliani, tra le squadre più complete del torneo, restano imbattuti al “Braglia” e, nonostante una recente flessione, non nascondono ambizioni importanti.

Alberto Aquilani e il suo staff hanno analizzato nei dettagli le caratteristiche degli avversari. L’orientamento sembra portare verso un 3-5-2 più accorto, utile per proteggere meglio le fasce, zona cruciale del gioco del Modena, che con Zampano e Zanimacchia costruisce gran parte della propria pericolosità. In mezzo al campo potrebbe esserci una vera “trincea” con Rispoli, Petriccione e Pontisso incaricati di garantire densità, raddoppi e ritmo.

Al di là degli aspetti tattici, il Catanzaro sa che serviranno carattere e personalità. Iemmello e compagni, contro avversari sulla carta superiori come Palermo e Venezia, hanno già dimostrato di poter giocare senza timori reverenziali. Fuori casa, però, occorre quello scatto in più per confermare una crescita che ha spinto la squadra a ridosso delle zone nobili della classifica.

Uno dei nodi da sciogliere riguarda la fascia sinistra: a destra appare favorito Favasuli, mentre a sinistra resta vivo il ballottaggio tra D’Alessandro e Di Chiara, con Aquilani che deciderà solo dopo l’ultima rifinitura di questa mattina al centro sportivo di San Floro.

Intanto Modena prepara il match con l’obiettivo di tornare al successo davanti al proprio pubblico. Il Catanzaro, dal canto suo, potrà contare sul sostegno dei tanti tifosi pronti a seguire la squadra anche nel giorno festivo. Nel pomeriggio la partenza verso l’Emilia, dove le Aquile proveranno a piazzare un colpo che potrebbe pesare molto sul prosieguo del campionato.