Il Milan si inserisce nella trattativa per Alphadjo Cissé e prova a inserirsi tra Verona e PSV Eindhoven, che nelle scorse ore avevano già trovato un accordo di massima. L’attaccante classe 2006, di proprietà del club scaligero e attualmente in prestito al Catanzaro, è uno dei profili più seguiti di questa fase di mercato dopo l’ottimo rendimento in Serie B.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero ha avviato contatti con il Verona proponendo una formula alternativa rispetto a quella concordata con il PSV: acquisto del cartellino e permanenza in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione. Una soluzione che incontrerebbe il gradimento della società calabrese, intenzionata a trattenere il giocatore fino a giugno.

Cissé, autore di 6 gol e 1 assist nella prima parte del campionato cadetto, non partirà con la squadra in vista della trasferta contro il Sudtirol, segnale di una trattativa in corso e di un futuro ancora da definire. Il PSV resta forte dell’accordo già raggiunto con il Verona per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, ma l’inserimento del Milan ha riaperto il quadro.