I campionati si fermano per la pausa dovuta alle gare delle nazionali e le squadre di Serie B ritorneranno in campo lunedì di Pasquetta. Il Catanzaro ha affrontato questo inizio di 2024 nel migliore dei modi e a 8 giornate dalla fine della stagione regolare ha messo in cassaforte 49 punti (sesto posto) raggiungendo il Palermo che occupa la quinta posizione solo in virtù di una differenza reti migliore. Una meritata pausa insomma che condurrà al forcing finale dove le Aquile hanno ancora molto da dire. Oggi, 19 marzo, è la giornata in cui vengono festeggiati i papà ma con molta probabilità per molti tifosi giallorossi la ricorrenza da celebrare è un’altra. Infatti 365 giorni fa, poco dopo le 16, arrivava il triplice fischio che ha decretato la vittoria del Catanzaro contro la Gelbison, allo stadio Arechi di Salerno, e la promozione diretta in cadetteria per i giallorossi arrivata con cinque giornate d’anticipo.

Una cavalcata straordinaria quella dei giallorossi che hanno abbattuto tutti i record nel campionato di Lega Pro, dominando in lungo e in largo.

Iemmello si è seduto sul trono della città capoluogo della Calabria e quest’anno si sta confermando sempre più leader del gruppo. Ma non solo lui, un’annata straordinaria con numeri da capogiro per tutti i componenti della rosa che hanno avuto come guida il comandante Vincenzo Vivarini.

I festeggiamenti si sono protratti per quasi un mese con una città, una provincia e un’intera regione che è ritornata a far parlare di sé, dopo lunghi anni di sofferenze, a livello nazionale.