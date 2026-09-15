Il Catanzaro rompe il ghiaccio e adesso cerca continuità. Dopo tre sconfitte consecutive, i giallorossi hanno conquistato contro la Carrarese i primi tre punti del campionato, cancellando finalmente quello zero in classifica che aveva accompagnato le Aquile nelle prime settimane della nuova stagione. Una vittoria che non risolve tutto, ma che permette alla squadra di Giorgio Gorgone di respirare e soprattutto di guardare con maggiore fiducia alle prossime giornate.

Al Ceravolo è stato ancora una volta Pietro Iemmello a lasciare il segno. Il capitano ha deciso la partita all’83’, sfruttando il pallone servito da Simone Pafundi e firmando l’1-0 che ha fatto esplodere lo stadio. Un gol pesante, arrivato proprio quando la sfida sembrava avviata verso un pareggio che avrebbe lasciato ancora qualche rimpianto.

Questa volta, però, il finale ha sorriso al Catanzaro. Un particolare tutt’altro che secondario considerando quanto accaduto nelle prime giornate, nelle quali i giallorossi avevano spesso pagato a caro prezzo gli episodi decisivi nella parte conclusiva delle gare. Contro la Carrarese la squadra ha saputo invece restare dentro la partita fino all’ultimo e trovare il guizzo necessario per portare a casa l’intera posta.

Non sono mancati i rischi. Gli ospiti hanno avuto le proprie occasioni e sono stati fermati anche da un doppio palo. Il Catanzaro, però, ha continuato a cercare la giocata vincente, mostrando anche quella determinazione invocata da Gorgone alla vigilia. Il risultato premia così una squadra che nelle prime tre uscite aveva raccolto meno di quanto prodotto in alcuni momenti delle partite.

Il successo restituisce anche centralità a due uomini dai quali passa molto del futuro giallorosso. Iemmello continua a rappresentare il riferimento tecnico e caratteriale della squadra, mentre Pafundi ha mostrato quanto la sua qualità possa diventare importante nella costruzione offensiva. L’intesa tra i due ha prodotto il gol che vale i primi tre punti.

Adesso, però, bisogna dare continuità alla vittoria del Ceravolo. Il prossimo banco di prova sarà la trasferta contro la Sampdoria, sabato 19 settembre alle 17.15 al Ferraris. Una partita che mette di fronte due squadre partite con difficoltà e che hanno quindi bisogno di punti per cambiare definitivamente passo in questo avvio di Serie B.

Per il Catanzaro sarà soprattutto l’occasione per capire quanto il successo sulla Carrarese abbia inciso sulla testa e sulle certezze del gruppo. Gorgone chiede continuità nella prestazione, maggiore attenzione nei momenti delicati e la capacità di sfruttare meglio quanto costruito. Dopo aver cancellato lo zero, le Aquile vanno a Genova con l’obiettivo di non fermarsi: il primo sorriso è arrivato, adesso bisogna provare a trasformarlo nell’inizio di una vera ripartenza.

rappresentare il punto di partenza della stagione della squadra di Gorgone.