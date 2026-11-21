Il tecnico giallorosso analizza il successo contro la capolista: «Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo, nella ripresa siamo cresciuti». Poi difende Iemmello e promuove Dorval

La prima vittoria sulla panchina del Catanzaro arriva contro l’avversario più difficile, il Palermo capolista, e per Michele Mignani è soprattutto il momento di ritrovare un sorriso che mancava da troppo tempo. Il 3-1 del Ceravolo restituisce entusiasmo a una squadra reduce da settimane complicate, ma il tecnico giallorosso invita a non lasciarsi trascinare dall’euforia. La strada verso la salvezza è ancora lunga e una sola vittoria, per quanto prestigiosa, non può bastare.

«Oggi abbiamo la possibilità di sorridere perché la vittoria ti porta a sorridere e ne avevamo tanto bisogno. Questa partita ci deve dare anche la spinta di credere di più in noi stessi, perché questa squadra ha sicuramente dei valori che fino a oggi non sono stati espressi completamente», ha spiegato Mignani nel dopogara.

«Una vittoria meritata, anche attraverso la sofferenza»

Il tecnico sottolinea soprattutto la difficoltà dell’impegno contro una formazione che si presentava al Ceravolo da prima della classe e ancora imbattuta.

«Devo fare i complimenti ai ragazzi perché la partita non era semplice. Giocare in momenti così è sempre più complicato, oltretutto contro una squadra che aveva fatto un percorso importante, prima in classifica e che non aveva mai perso. Credo che alla fine il Catanzaro abbia meritato la vittoria nell’arco dei novanta minuti, pur soffrendo, perché non esiste una vittoria senza sofferenza».

Un successo che deve rappresentare un punto di partenza, non un traguardo.

«Dal primo all’ultimo minuto i ragazzi hanno provato a dare tutto. Questo risultato ci deve dare la spinta per andare avanti, sapendo che non abbiamo fatto niente. Il campionato è ancora molto lungo e sicuramente non possiamo accontentarci di una vittoria».

L’analisi della partita e il peso dei cambi

Mignani riconosce che il Catanzaro ha attraversato momenti di difficoltà, soprattutto nella prima frazione, quando dopo il vantaggio di Giovane ha progressivamente lasciato campo al Palermo.

«Siamo partiti bene, abbiamo trovato un bel gol, poi anche in funzione del vento contro abbiamo un po’ smesso di giocare, ci siamo abbassati tanto e abbiamo avuto difficoltà a riprenderci. Nel secondo tempo, quando il vento tirava dalla nostra parte, la squadra è cresciuta sotto l’aspetto della qualità, della gestione della palla, dell’intensità e della corsa».

Decisivo anche il contributo dei giocatori subentrati, con Mosti protagonista del gol che ha chiuso definitivamente la partita.

«I cambi sicuramente ci hanno dato qualcosa in più e sono contento, perché chi in questo momento sta giocando meno deve fare la differenza sia durante gli allenamenti sia quando viene chiamato in causa. Abbiamo tanti ragazzi che probabilmente non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale».

Il tecnico ammette anche qualche momento di insoddisfazione durante la gara.

«C’è stato un momento nel primo tempo in cui non ero contento, perché sono convinto che la squadra, anche nella sofferenza e contro un avversario forte come il Palermo, potesse fare qualcosa in più, soprattutto nella gestione della palla. Con coraggio abbiamo creduto di poter vincere e l’abbiamo fatto meritatamente».

«Vorrei che questo fosse il mio Catanzaro»

La prestazione contro il Palermo rappresenta un possibile modello per il futuro, soprattutto per l’atteggiamento mostrato dai calciatori.

«Vorrei che fosse questo il mio Catanzaro, soprattutto per l’atteggiamento. Vorrei una squadra che crede in quello che fa, che si aiuta, che fa le scelte insieme. Oggi ho visto una squadra, ma non posso garantire che sarà sempre così, perché martedì c’è un’altra partita. Vorrei riproporre la stessa prestazione, perché sono convinto che dalle prestazioni vengano fuori i risultati».

Nessuna intenzione, invece, di attribuirsi meriti per il cambiamento rispetto alla precedente gestione tecnica.

«Non posso rispondere alla domanda su cosa sia cambiato perché prima non c’ero, quindi sarebbe ingiusto. Io provo a portare delle idee, faccio delle scelte e cerco di convincere i calciatori a seguirle. Questa è una squadra che ha valori che ancora non ha espresso fino in fondo e devo provare a tirarli fuori».

L’obiettivo rimane chiaro: «Vogliamo raggiungere la salvezza e per farlo dobbiamo dare continuità a queste prestazioni».

La scelta di Giovane e la crescita di Dorval

Tra le decisioni iniziali di Mignani anche quella di preferire Giovane ad Alesi, una scelta legata soprattutto alle caratteristiche della partita.

«Per me stanno bene tutti, ho la possibilità di scegliere tra tanti ragazzi. Per la tipologia di partita pensavo che soprattutto dall’inizio la squadra avesse bisogno di una fisicità diversa da quella che può dare Alesi. Ma Alesi è entrato benissimo, è un valore aggiunto per noi. Ogni volta che faccio la formazione mi vengono mille dubbi, cerco sempre di fare quello che penso sia giusto. Oggi mi è andata bene, altre volte non mi va bene».

Parole importanti anche per Dorval, protagonista di una prestazione convincente e dell’azione che ha portato al vantaggio iniziale.

«Sono ragazzi sani, seri, bisogna provare a stimolarli e a tirare fuori qualcosa in più. Come tutti i calciatori, quando sentono fiducia riescono a dare ancora qualcosa. Dorval è un ragazzo molto silenzioso, molto introverso. Probabilmente sapeva che avrei puntato su di lui e che gli avrei dato delle possibilità».

La difesa di Iemmello: «Resta un punto di riferimento»

Mignani si sofferma anche sul momento di Pietro Iemmello, ancora alla ricerca della migliore condizione e rimasto a secco anche contro il Palermo.

«Penso che sia un giocatore fondamentale e un punto di riferimento per la squadra e per i compagni. Magari anche lui sa che non sta dando quello che vorrebbe dare. È un ragazzo sensibile, è di qua, ha fatto tanto per il Catanzaro. Ci sono questi periodi, ma per me oggi ha fatto una grande partita anche lui, ha dato il suo contributo a modo suo. Rimane un punto di riferimento senza ombra di dubbio».

Infine, un ultimo richiamo alla realtà dopo una serata che ha restituito entusiasmo all’ambiente.

«Non voglio che oggi passi il messaggio che abbiamo risolto tutti i problemi. È una bellissima giornata, la squadra meritava questa soddisfazione. Anche con il Padova avevamo fatto un’ottima partita e meritavamo almeno un punto. Oggi è andata così, ma dobbiamo continuare a lavorare».

Il Catanzaro ritrova dunque la vittoria, ma soprattutto la consapevolezza di poter competere anche contro le squadre più attrezzate del campionato. Per Mignani, però, la vera sfida comincia adesso: trasformare l’impresa contro il Palermo in una continuità di risultati capace di risollevare la classifica.