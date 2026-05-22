La squadra calabrese cerca l’impresa contro una formazione cinica e abituata a gestire bene i momenti pesanti: nei precedenti stagionali una vittoria brianzola e un pareggio al 96’

Il Catanzaro arriva alla finale playoff di Serie B con entusiasmo e fiducia, ma davanti troverà forse l’avversario peggiore possibile. Il Monza, infatti, nei precedenti stagionali ha dimostrato di saper soffrire, resistere e colpire nei momenti decisivi. Due partite, una vittoria brianzola e un pareggio, con i giallorossi sempre competitivi ma incapaci di chiudere i conti.

I precedenti raccontano sfide equilibrate, intense, quasi sempre aperte fino agli ultimi minuti. All’andata, il 4 ottobre 2025, il Monza si impose 2-1 all’U-Power Stadium dopo una gara complicata e molto combattuta.

Al ritorno, invece, il Catanzaro sfiorò il colpo grosso al Ceravolo. I giallorossi passarono avanti e accarezzarono la vittoria fino al recupero, quando Matteo Pessina trasformò il rigore dell’1-1 al 96’. Un episodio nato da una giocata di Andrea Petagna, atterrato in area dopo aver creato superiorità fisica contro la difesa calabrese.

È proprio qui che emerge il primo grande tema tattico della finale.

Il Catanzaro corre, crea e aggredisce

La squadra di Alberto Aquilani ha dimostrato durante tutta la stagione di avere intensità, qualità tecnica e coraggio offensivo. I numeri offensivi sono importanti: 61 reti segnate in regular season e una proposta di gioco aggressiva, soprattutto al Ceravolo.

Nei playoff il Catanzaro ha confermato la propria pericolosità:

3-0 rifilato al Palermo all’andata della semifinale;

capacità di pressare alto;

velocità sugli esterni;

qualità tra le linee con Iemmello e Petriccione.

Quando il Catanzaro riesce ad alzare i ritmi, il Monza soffre. Nei precedenti stagionali i giallorossi hanno spesso messo in difficoltà i brianzoli nei primi tempi, soprattutto con aggressione immediata e transizioni veloci.

Ma i numeri raccontano anche l’altra faccia della medaglia. Il Catanzaro ha subito 51 gol in regular season, molti più del Monza, pagando spesso cali di concentrazione e difficoltà nella gestione finale delle gare. Ed è esattamente lì che il Monza diventa letale.

I brianzoli hanno esperienza, profondità e soprattutto giocatori abituati a decidere partite pesanti. La semifinale contro la Juve Stabia ne è stata la prova: gara bloccata fino agli ultimi minuti, poi doppietta di Patrick Cutrone tra l’85’ e il recupero per conquistare la finale.

Gli spauracchi del Monza

Matteo Pessina

È il cervello della squadra brianzola. Gestisce i ritmi, si inserisce senza dare punti di riferimento e soprattutto sa diventare decisivo nei momenti chiave. Il rigore segnato al Ceravolo pesa ancora nella memoria del Catanzaro.

Andrea Petagna

È probabilmente l’uomo più pericoloso tatticamente per la difesa giallorossa. Usa il fisico, protegge palla e costringe i centrali a giocare sporco. Nel match di ritorno fu proprio una sua giocata a provocare il rigore del pareggio.

Patrick Cutrone

È l’attaccante del momento. Ha trascinato il Monza in finale con la doppietta contro la Juve Stabia e rappresenta il terminale perfetto per le seconde palle create da Petagna e dagli inserimenti di Pessina.

Una finale che si giocherà sui dettagli

La sensazione è chiara: il Catanzaro dovrà sfruttare il fattore Ceravolo nella gara d’andata, cercando di costruire subito un vantaggio importante. Perché sulla lunga distanza il Monza appare più esperto, più cinico e più attrezzato nei momenti decisivi.

I precedenti stagionali dicono che il Catanzaro può mettere in crisi i brianzoli sul piano del gioco. Ma raccontano anche una squadra, quella di Bianco, capace di restare viva fino all’ultimo pallone.

E in una finale playoff, spesso, è proprio questo a fare la differenza.