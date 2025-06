Giornata importante, quella odierna, in casa Catanzaro. Alle 15.30 è infatti in programma la presentazione ufficiale di Alberto Aquilani, nuovo allenatore giallorosso al posto di Fabio Caserta che nel frattempo ha firmato con il Bari. Intanto, sul fronte mercato, la società di Floriano Noto lavora per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in corso una trattativa con la Fiorentina per il giovane Jonas Harder, classe 2005.

Cresciuto nel vivaio viola, Harder ha collezionato 35 presenze e 2 gol con la Primavera nella stagione appena conclusa, debuttando anche in Conference League contro il LASK. Il centrocampista è un profilo ben noto ad Aquilani, che lo aveva lanciato da titolare durante la sua esperienza alla guida della formazione giovanile gigliata.

Il Catanzaro punta dunque su un talento in rampa di lancio, che potrebbe trovare in Serie B la sua prima vera occasione tra i professionisti. Harder è legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2027, ma l’ipotesi di un prestito appare concreta.